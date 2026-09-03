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Uber, Londra'da Robotaksi Hizmetini Başlattı

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Uber, Londra'da Birleşik Krallık'ın ilk robotaksilerini Wayve iş birliğiyle başlattı. Elektrikli Ford Mustang Mach-E araçlardan oluşan filoda güvenlik sürücüleri bulunacak; bu, Wayve'ın ticari ilk kullanımı olacak.

Uber, Birleşik Krallık'ın ilk robotaksilerini Londra'da başlattı. İngiliz yapay zeka şirketi Wayve ile yapılan ortaklık kapsamında, Uber üzerinden otonom araç çağırmak mümkün olacak. Ancak her araçta gerektiğinde direksiyona geçebilecek bir güvenlik sürücüsü bulunacak.

Şirketler, Wayve yapay zeka sürüş teknolojisiyle donatılmış tamamen elektrikli Ford Mustang Mach-E araçlardan oluşan küçük bir filo işleteceklerini açıkladı. Londra ulaşım otoritesi geçen ay sürücüsüz araçlar için lisans verdi. Uber, 140 binden fazla Londralının uygulamada sürücüsüz araç tercihini belirttiğini duyurdu.

Uber'in otonom mobilite başkanı Sarfraz Maredia, Londra'nın ulaşım inovasyonunda dünya merkezi olduğunu ve bu lansmanın önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Wayve CEO'su Alex Kendall ise otonom sürüş teknolojisini ilk kez Londra'da halka sundukları için gurur duyduklarını belirtti. 2017'de kurulan Wayve'ın teknolojisi ticari amaçla ilk kez kullanılacak. Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander da bu gelişmeyi Londra için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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