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Trafik Cezalarına Araç Müsaderesi Geliyor

Trafik Cezalarına Araç Müsaderesi Geliyor
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İngiltere'de MOT'suz ve sigortasız araç kullanma, sahte plaka gibi trafik suçlarına yeni cezalar getirilmesi planlanıyor. Polis, ceza puanı ve araç müsaderesi yetkilerinin artırılmasını istiyor. Hükümet, yıl sonunda yasal değişiklikleri yapmayı hedefliyor.

Trafik suçlarına yönelik yeni cezalar getirilebilir. Bu kapsamda geçerli bir MOT (araç muayenesi) bulunmadan araç kullanmak, araçların yol kenarında el konulmasına neden olabilecek. Polis güçleri ve yol güvenliği kuruluşları, bazı ihlaller için ceza puanı veya araç müsaderesi gibi yeterli yaptırımların bulunmadığını hükümete bildirdi.

Andy Burnham yönetimi, Yol Güvenliği Stratejisi kapsamında yapılan istişarenin sonuçlarını yakında açıklayacak. Ulaştırma Bakanlığı, MOT'suz araç kullanma, sigortasız sürüş, aracın sahibinin tespit edilemediği durumlar ve 'hayalet' veya klonlanmış plakaların kullanımı gibi suçlar için daha ağır cezalar üzerinde çalışıyor. İstişare 16 Mayıs'ta sona erdi ve yanıtların 'üç ay içinde' yayınlanması, yasal değişikliklerin ise 'bu yılın sonlarında' yapılması öngörülüyor.

İstişare duyurulduğunda, dönemin Yerel Ulaştırma Parlamento Müsteşarı Lilian Greenwood, önerilerin trafik ölümlerini ve ağır yaralanmaları azaltmayı amaçladığını ve polisin suçların ağırlığına uygun yetkilerle donatılmasını sağlayacağını belirtti. Greenwood, 2024'te İngiltere yollarında 1.602 ölüm ve 27.865 ağır yaralanma meydana geldiğini, bu rakamların kabul edilemez olduğunu ve 2010'dan bu yana ölümlerin sabit kaldığını söyledi. Tek bir önlemin çözüm olmadığını, bir dizi önlemin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Politika; alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, tıbbi sürüş yeterliliği ve emniyet kemeri kuralları gibi alanları da inceliyor. Polis ve yol güvenliği grupları, bazı suçların ceza puanı veya araç müsaderesi gibi ek yaptırımlarının olmamasından endişe duyuyor. Bu suçlar arasında MOT'suz araç kullanma, sahibi tespit edilemeyen araçlar ve adaleti engelleyen sahte plakalar yer alıyor.

Hükümet, suçluların yasal boşluklardan yararlandığını ve araç sahipliğini gizleyerek vergi yükümlülüklerinden kaçındığını belirtiyor. Polisin sigortasız araç kullananlara el koyma yetkisi var, ancak bu yetkinin orantılı kullanılması gerekiyor. Motor sigortasında, sahte beyan ile sigortasız sürüş arasındaki ceza farkına dikkat çekiliyor. Sigortasız sürüşte 300 sterlin para cezası ve altı ceza puanı uygulanırken, sahte beyan için ceza puanı veya ehliyet iptali mekanizması bulunmuyor.

Geçerli bir MOT bulundurmamak için hükümet, ceza puanı ve araç müsaderesi gibi daha ağır cezaları değerlendiriyor. Ulaştırma Bakanlığı, yanıtların özetinin bu ay yayınlanacağını ve yasal değişikliklerin bu yılın sonlarında yapılacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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