Togg'a Varlık Fonu'ndan dev destek iddiası
Reuters, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yerli elektrikli araç üreticisi Togg'a yönelik önemli bir maddi destek planladığını iddia etti. Togg, 2027'de satışa sunulacak yeni modeli T6X ile gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz saatlerde 2027'de satışa sunulacak yeni modeli T6X ile ses getiren Togg, bu kez Reuters'ın iddiasıyla gündeme geldi.
Reuters, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yerli elektrikli araç üreticisine yönelik önemli bir iddiasını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi