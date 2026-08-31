Togg'a Varlık Fonu'ndan dev destek iddiası

Geçtiğimiz saatlerde 2027'de satışa sunulacak yeni modeli T6X ile ses getiren Togg, bu kez Reuters'ın iddiasıyla gündeme geldi.

Reuters, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yerli elektrikli araç üreticisine yönelik önemli bir iddiasını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi