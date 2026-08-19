Tesla'ya Las Vegas'ta Robotaksi İzni: 5.000 Araç Talebi Reddedildi, 10 Araçla Sınırlı Başlangıç

Tesla, Las Vegas'ta robotaksi hizmeti başlatmak için Nevada Ulaştırma Otoritesi'ne başvurmuş ve ilk on iki ay için en fazla 5.000 araçla çalışma izni talep etmişti. Otorite, 27 Temmuz tarihli geçici kararla bu talebi büyük ölçüde reddederek yalnızca 10 tam otonom araca izin verdi. Karar, Clark County sınırları içinde geçerli olacak ve operasyonlar yalnızca Las Vegas Strip koridoru ile sınırlandırıldı. Ayrıca saatte 45 milin üzerindeki hız limitlerine sahip yollarda yolcu taşımacılığı yasaklandı.

Başvuruda Harry Reid Uluslararası Havaalanı ve Henderson Executive Havaalanı da hizmet kapsamına alınmak istenmişti. Ancak verilen izin bu havaalanlarını kapsam dışı bıraktı. Havaalanı yakınlarında yolcu alımı, havaalanı işletmecisi ve diğer yetkililerin onayına bağlandı. İzin koşulları arasında araçların üzerinde "Robotaksi" ibaresi bulunması, yolcuların her yolculuktan önce aracın sürücüsüz olduğu konusunda bilgilendirilmesi ve operasyonların Otomotiv Mühendisleri Derneği standartlarına göre insan gözetimi altında yürütülmesi yer alıyor.

Tesla'nın herhangi bir kaza, güvenlik olayı veya sistem arızasını beş iş günü içinde yetkililere bildirmesi gerekiyor. Bu zorunluluk veri kesintilerini ve yolda kalan robotaksileri de kapsıyor. Gözetim maddesi, Tesla'nın Austin'deki sürücüsüz hizmetinden daha temkinli bir yaklaşımı işaret ediyor; zira şirket Ocak ayından bu yana Austin'de araçta güvenlik gözlemcisi bulundurmadan hizmet veriyor.

Clark County, bu izin sürecinde resmi bir rolü olmadığını ancak robotaksilerin operasyonlarından doğrudan etkilendiğini açıkladı. İlçe sözcüsü, bu düzenlemenin itfaiye hizmetleri, işletme lisansları ve havaalanı operasyonları üzerinde etkili olduğunu ve kendilerini açıkta bıraktığını ifade etti.

Nevada Ulaştırma Otoritesi'nin bu kararı, daha önce benzer bir süreçten geçen Amazon'un otonom araç şirketi Zoox'un kademeli genişleme modelini örnek alıyor. Zoox, Nevada'da ilk olarak 65 araçla hizmet vermeye başlamış, ardından bu sayı 100'e çıkarılmıştı. Las Vegas'ta Zoox şu anda yaklaşık 50 araçla çalışıyor ve 3 milyon milden fazla sürüş yapıldığını belirtiyor.

Tesla, izin sürecinden önce Las Vegas'ta hazırlık çalışmalarına başlamıştı. Şirket, 37.000 metrekarelik bir binayı robotaksi operasyonları için donatmak üzere yaklaşık 3,1 milyon dolar yatırım yaptı. Ayrıca gece vardiyası süpervizörleri dahil robotaksi ekibi için işe alımlar yapıyor. Tesla'nın bölgede iki işletme lisansı bulunuyor ve geçen yıldan itibaren kamuya açık yollarda test izni de mevcut.

CEO Elon Musk, robotaksi dağıtımında temkinli bir yaklaşım izlediklerini ve yıl sonuna kadar bir düzine eyalette hizmet vermeyi beklediklerini söyledi. Ancak bu eyaletlerin hangileri olduğunu açıklamadı. Musk, şu ana kadar denetimsiz sürüşte hiçbir yaralanma veya ölüm yaşanmadığını ve bu durumun korunmak istendiğini belirtti. Robotaksi gelirinin bu yıl önemli bir katkı sağlamayacağını, 2027'de ise daha etkili olacağını söyledi.

Şimdilik izin, Tesla'ya Strip'in çeyrek millik bir bölümünde, saatte 45 mil hız sınırıyla ve yalnızca 10 araçla hizmet verme yetkisi tanıyor. Ücretli yolcu taşımacılığına ne zaman başlanacağı ise henüz belirlenmiş değil.

Kaynak: Haber Merkezi