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Nissan Türkiye'ye Yeni Pazarlama Direktörü: Sertaç Aydın

Nissan Türkiye'ye Yeni Pazarlama Direktörü: Sertaç Aydın
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Nissan Türkiye, pazarlama direktörlüğüne Sertaç Aydın'ın atandığını duyurdu. Dokuz yılı aşkın şirket deneyimine sahip olan ve otopiyasadegeri.com'un kurucu ortaklığını yürüten Aydın, 4 Eylül 2026'da görevine başlayacak ve Genel Müdür Tomohiko Yao'ya raporlayacak. İTÜ ve Southern Illinois University mezunu olan Aydın'ın, markanın Türkiye'deki büyüme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

Nissan Türkiye, pazarlama direktörlüğüne Sertaç Aydın'ın atandığını açıkladı. Şirkette daha önce satış planlama, bayi ağı geliştirme ve satış & pazarlama iş planlama gibi görevlerde bulunan Aydın, 4 Eylül 2026 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Sertaç Aydın, dokuz yılı aşkın Nissan Türkiye kariyerinde planlama, pazar istihbaratı ve satış yönetimi gibi alanlarda çalıştı. 2025'ten bu yana otopiyasadegeri.com'un kurucu ortağı olarak girişimcilik deneyimi kazandı ve bu süreçte edindiği bakış açısını yeni rolüne taşıyacak.

Endüstri mühendisliği eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi ve Southern Illinois University'de tamamlayan Aydın, Harvard Business School Online sertifikasına sahip. Nissan Türkiye'nin tüm pazarlama operasyonlarından sorumlu olacak ve Genel Müdür Tomohiko Yao'ya raporlayacak. Uzun süredir şirket içinde edindiği deneyimle markanın Türkiye'deki büyüme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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