Otonom Araç Test Sürücülerinde Artan Yaralanmalar: Sert Fren ve Ani Manevralar Gündemde

Son iki yılda robotaksi hizmetlerinin hızla yaygınlaşması, gizli bir insani maliyeti de beraberinde getirdi. Waymo ve Zoox için çalışan test sürücüleri, otonom araçların sert fren yapması veya ani manevraları sonucu 2024 ve 2025 yıllarında iki düzineden fazla yaralanma yaşadı. TechCrunch'ın OSHA'ya sunulan verileri incelediği habere göre, bu sürücüler burkulma, incinme, boyun çarpması gibi çeşitli sakatlıklar geçirdi.

Waymo'nun test sürücülerini istihdam eden Transdev, üç şehirdeki depolarında otonom yazılımın sert fren yapması veya ani şerit değiştirmesi nedeniyle 16 yaralanma bildirdi. Zoox ise sekiz işçi yaralanmasını sert frenlemeye bağladı. Bu yaralanmalar, şirketlerin kendilerini taksi, limuzin veya toplu taşıma hizmeti olarak sınıflandırması nedeniyle OSHA'ya bildirildi. Bu sektörler "yüksek riskli" kabul edildiği için daha fazla şeffaflık gerekiyor.

Ancak OSHA, yalnızca bu sektörlerde 100 veya daha fazla çalışanı olan işletmelerin verilerini kamuya açıklamasını zorunlu kılıyor. Bu nedenle, operasyonlarını yeni başlattığı şehirlerdeki test sürücüleri bu veri setinde görünmeyebilir. Zoox kaynakları, sert frenleme sorunlarının hala devam ettiğini söyledi. Mevcut ve eski Zoox çalışanları, şirketin test filosundaki Toyota Highlander SUV'lerin Temmuz ayına kadar aniden ve sert şekilde fren yaptığını belirtti.

Waymo ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Şirket, "Sürücülerimizin, yol kullanıcılarının ve ekibimizin güvenliği her şeyden önemlidir. Tam otonom araçları sorumlu bir şekilde devreye alma sürecinin bir parçası olarak, insan operatörlerle on milyonlarca mil sürüş yaptık" dedi. Zoox ise raporlanan yaralanmaların küçük bir yüzde olduğunu ve sert frenlemenin bazen kaçınılmaz olduğunu savundu.

Waymo'nun filosu 2025'te 3.500 araca ulaştı. Test sürücü yaralanmaları da arttı. Transdev, 2024'te San Francisco, Los Angeles ve Phoenix'te beş yaralanma bildirirken, bu sayı 2025'te 11'e yükseldi. Yaralanmaların çoğu sert frenlemeden kaynaklandı. Örneğin, bir test sürücüsü aracın park ederken aniden geri gittiğini ve direksiyonu çevirerek elini kırdığını bildirdi. Bir başka sürücü, hiçbir engel olmadan sert fren yapan araç yüzünden 157 gün işinden uzak kaldı.

Zoox çalışanları, sert frenlemelerin tek bir test sürüşünde birden fazla kez gerçekleştiğini, bazen aynı konumda yaşandığını söyledi. "Nogo" adı verilen sistem kapanması, ani frenlemeye neden olabiliyor. Bir sürücü, saatte 45 mil hızla giderken sistemin kapanmasıyla aniden öne fırladıklarını anlattı. Zoox'un raporlarına göre, Ocak 2025'te bir test aracı aniden fren yapınca sürücünün omzu ve kolu yaralandı. Başka bir olayda boyun ve omuz şişmesi yaşandı.

Zoox, Haziran 2025'te arka koltuktaki bir eğitmenin "yazılımın sert fren yapması" sonucu kaburgalarında ve omzunda ağrı oluştuğunu bildirdi. Sekiz yaralanmadan yedisi sert frenleme, nogo veya fren darbeleriyle ilgiliydi. En uzun işten uzak kalma süresi 46 günle Las Vegas'ta yaşandı. Zoox, otonom araçlarının beklenmedik fren yapma eğilimine karşı bir geri çağırma başlatmıştı ancak şirket, sonraki olayların bu yazılım düzeltmesiyle ilgisiz olduğunu söyledi.

Zoox'un amaca yönelik araçları direksiyon veya pedala sahip olmadığı için bu araçlardaki sert frenleme olayları OSHA'ya yansımıyor. Şirket, son sekiz ayda, enkaz için sert fren yapan araçların arkadan çarpılmasıyla sonuçlanan iki robotaksi kazasını NHTSA'ya bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi