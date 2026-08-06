Lucid Motors Cosmos'u Erteledi, Kaliteye Odaklanıyor

Lucid Motors, en uygun fiyatlı elektrikli aracı olacak Cosmos adlı crossover SUV'un çıkışını neredeyse bir yıl erteleyerek 2027'nin ikinci yarısına erteledi. Şirketin yeni CEO'su Silvio Napoli, mevcut araçlarda yaşanan kalite sorunlarından kaçınmak için bu adımın gerekli olduğunu söyledi.

Napoli, şirketin ikinci çeyrek kazanç çağrısında yaptığı açıklamada, "Lucid'in pazara yenilikçi ürünler getirdiğine şüphe yok, ancak birçok cephede hayal kırıklığı yarattık. Taahhütleri kaçırdık, ürünleri hazır olmadan piyasaya sürdük, servise yeterince yatırım yapmadık, kalite sorunlarına geç tepki verdik ve karmaşıklığın kararları yavaşlatmasına izin verdik" dedi. Bu değerlendirme, şirketin yönetim yapısında ve iş gücünde yapılan köklü değişiklikleri açıklıyor.

Napoli'nin 1 Haziran'da görevi devralmasından bu yana birden fazla üst düzey yönetici şirketten ayrıldı. Şirket, 18% iş gücünü azaltırken, Arizona'daki fabrikasında ikinci vardiyayı da iptal etti. Tüm bunlar, yıl sonuna kadar 1,4 milyar dolarlık tasarruf hedefinin bir parçası.

Cosmos, Lucid'in yeni nesil "orta boy" elektrikli araç platformunu kullanan ilk model olacak. Daha düşük fiyatıyla daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşması bekleniyor. Ancak Napoli, önceki araçlarda yaşanan kalite ve yazılım sorunlarını tekrar etmemek için lansmanı ertelediğini belirtti. Özellikle Gravity SUV'un piyasaya sürülmesinde sorunlar yaşanmıştı.

Ertelenme, bazı müşteriler için hayal kırıklığı yaratırken, tedarikçilerle ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Şirket, düşük üretim hacimlerinin tedarikçilerle ilişkileri zedelemesinden endişe ediyor. Ayrıca şirket, bu yıl daha az araç satacağını açıkladı; hisseleri %15'ten fazla düştü.

Lucid'in Uber ve Nuro ile yapacağı robotaksi hizmeti, Napoli tarafından "en önemli öncelik ve kazanılması gereken bir proje" olarak nitelendirildi. Uber, 10.000 Gravity SUV ve 25.000 robotaksi siparişi verdi. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, Napoli'nin attığı adımları desteklediğini ve yeniden yapılanmanın "gerekli ve olumlu" olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi