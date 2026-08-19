Haberler

Kaliforniya'dan Yedek Lastik Satışına Sert Kural: Sürücülerin %70'i Etkilenebilir

Kaliforniya'dan Yedek Lastik Satışına Sert Kural: Sürücülerin %70'i Etkilenebilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaliforniya Enerji Komisyonu, verimlilik standartlarını karşılamayan yedek lastiklerin satışını yasaklayan kuralları onayladı. Bu düzenleme, eyaletteki lastiklerin %70'ini ortadan kaldırabilir. Eski belediye başkan adayı Spencer Pratt ise bunu bir dolandırıcılık olarak nitelendirdi.

Kaliforniya Enerji Komisyonu, bu hafta başında eyaletin verimlilik standartlarını karşılamayan yedek lastiklerin satışına izin vermeyecek kuralları onayladı. New York Post'a göre bu yeni kurallar, eyaletteki sürücülerin kullanabileceği lastiklerin %70'ini ortadan kaldırabilir. Yeni kurallara göre lastiklerin 'yuvarlanma direnci' standardına uyması gerekiyor; bu, bir lastiğin yuvarlanması için gereken enerjinin ölçüleceği anlamına geliyor. Post, daha düşük direncin yakıt tasarrufu sağladığını veya enerji tüketimini azalttığını bildiriyor.

Eski Los Angeles belediye başkan adayı Spencer Pratt konu hakkında açıklama yaparak her şeyin bir dolandırıcılık olduğunu söyledi. X üzerinden yaptığı uzun paylaşımda 'Bilerek benzin fiyatlarınızı daha pahalı hale getiriyorlar, sizi araba kullanmayı bırakmaya zorlamak için. Sonra yapay olarak yüksek yakıt maliyetini kullanarak size daha fazla düzenleme ve daha yüksek lastik maliyeti dayatıyorlar. Bütün komünist olay pozitif geri besleme döngüsü. Bu Kundakçı-İtfaiyeci Yanılgısı' dedi. Ayrıca, bir kadının lastik verimliliği standartlarını savunmaya çalıştığı bir videoyu paylaştı. 'Bu çok tuhaf kuş, Kaliforniya'da hangi lastikleri alabileceğinizi düzenleyen kişi, tüm dolandırıcılığı ele verdi' dedi. Kadın yüksek benzin fiyatlarını gerekçe gösteriyor: 'Bu maliyetleri birazcık bile düşürebilirsek, neden yapmayalım? ' Elbette, Kaliforniya'nın kendi uyguladığı ve yakıt maliyetlerini ulusal ortalamanın iki katına çıkaran benzin vergilerinin azaltılmasından söz edilmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor! İşte yağış beklenen bölgeler

Dikkatli olun! Bu kez çok fena geliyor
Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

İsrail yine saldırdı! Fotoğraflara bakmaya yürek dayanmaz
Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı

Alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da deprem mi oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma