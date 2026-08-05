İngiltere'de Temmuzda Otomobil Satışları 2019'dan Bu Yana En Güçlü Seviyede

İngiltere'de yeni otomobil kayıtları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 11,7 artarak 156 bin 571 adede ulaştı ve 2019'dan bu yana en güçlü temmuz performansı kaydedildi. Yılın ilk 7 ayında ise kayıtlar yüzde 9,5 artışla 1 milyon 294 bin 499'a yükseldi.

Bataryalı elektrikli araç kayıtları, zayıf geçen Temmuz 2025'in ardından yüzde 44,5 artış gösterdi. Genişleyen model seçenekleri, indirimler ve kamu teşvikleri talebi desteklerken, 2026 için öngörülen toplam kayıt 2,18 milyon adet oldu. Elektrikli araçların pazar payı tahmini yüzde 27,4 ile yüzde 33'lük zorunlu hedefin altında kaldı.

Marka bazında Volkswagen 14 bin 54 satışla liderliğini sürdürürken, onu Kia, Audi, BMW ve Ford takip etti. MG ve Toyota güçlü artışlar kaydederken Hyundai'de düşüş görüldü.

Çinli üreticiler hızla büyüdü. BYD'nin satışları yüzde 107,4 artarak 6 bin 603'e ulaştı, Jaecoo ve Omoda da yüksek oranlı artışlar kaydetti. Tesla'nın temmuz kayıtları yüzde 48,1 azalırken yılın ilk 7 ayında yüzde 18,9 artış gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi