Hindistan temiz araçlar için izin yaşını uzatıyor

Hindistan hükümeti, ulusal izin çerçevesinde bataryalı, hidrojen yakıtlı ve doğalgazla çalışan araçların izin yaş sınırını beş yıl uzatmayı önerdi. Öneri, 1989 tarihli Merkezi Motorlu Taşıt Kuralları'nda (CMVR) kapsamlı bir revizyonun parçası olarak Ulaştırma Karayolları Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak değişikliklerde yer aldı. Bakanlık, değişikliklere ilişkin itiraz ve önerileri 30 gün boyunca toplayacak. Değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Önerilen uzatma, ulusal izinleri düzenleyen Kural 88 kapsamındaki araçlara uygulanacak ve özellikle daha temiz ticari araçları hedefliyor. Hükümet, ticari taşımacılıkta temiz teknolojilerin benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Hindistan'da elektrikli kamyon satışları sınırlı; 2024'te 6.220 elektrikli kamyon satıldı ve bunların yalnızca 280'i 3,5 tonun üzerindeydi. NITI Aayog'un 2025 raporuna göre yüksek ilk maliyet ve sınırlı finansman erişimi en büyük engeller arasında. Daha uzun işletme ömrü, filo sahiplerinin alternatif yakıtlı araçların başlangıç maliyetini karşılamak için daha fazla zaman kazanmasını sağlayabilir.

Bakanlık ayrıca ulusal izin yetkilerinin yıllık yenileme yerine elektronik ortamda beş yıla kadar verilmesini öneriyor. Ücret yıllık 16.500 rupi olmaya devam edecek; beş yıllık seçenek için toplam 82.500 rupi ödenecek. Taslak, ulusal izin sürecinin daha fazla çevrimiçi hale getirilmesini amaçlıyor. Form 46'daki başvurular ve Form 47'deki yetkiler elektronik ortamda işlenecek ve elektronik ödeme makbuzları da tanınacak.

Önerilen değişiklikler, VAHAN veritabanının araç başvurularındaki rolünü genişletecek. Form 16, 46 ve 48'de gereken bilgiler, ilgili bayilik yetki belgesi veya araç tescil numarası verildiğinde VAHAN'dan otomatik olarak alınabilecek. Başvuru sahiplerinin yalnızca portalde bulunmayan bilgileri girmesi gerekecek. Revize formlar ayrıca bayiiler için GST kayıt numarası, PAN, Udyam kaydı ve Kurumsal Kimlik Numarası gibi ek bilgileri de içerecek. Araç sahipleri için Form 20, Aadhaar'a bağlı bir cep telefonu numarası gerektirecek. Ayrıca kira, uzun vadeli kiralama veya rehin anlaşmaları altında satın alınan araçlar için sözleşme veya kredi hesap numarası da eklenecek. Form 48'de ise aracın geçerli tescil belgesi, sigorta, kirlilik kontrol belgesi ve muayene belgesinin ayrıntıları yer alacak. Aracın ödenmemiş cezaları ve daha önce sahip olduğu herhangi bir ulusal izin bilgisi de verilecek.

Taslak, geçici tescil geçerliliğinde değişiklikler öneriyor. Gövdesiz bir şasi, veriliş tarihinden itibaren altı ay geçerli geçici tescil alacak. Bu süre içinde gövde montajı veya mal sahibinin kontrolü dışındaki nedenlerle atölyede kalırsa, tescil makamı başvuru ve ücret ödenmesi koşuluyla geçerliliği her seferinde 30 gün uzatabilecek. Tamamen monte edilmiş araçların uyarlanmış araca dönüştürülmesi veya bayinin bulunduğu eyaletten farklı bir eyalette tescil edilmesi durumunda geçici tescil 45 gün geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi