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Hindistan Otomotiv Sektörü 2026'da Ar-Ge Bütçesi Kısıtlamalarıyla Karşı Karşıya

Hindistan Otomotiv Sektörü 2026'da Ar-Ge Bütçesi Kısıtlamalarıyla Karşı Karşıya
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Kotak Institutional Equities raporuna göre, Hindistan otomotiv sektörü 2026'da Çin rekabeti ve BEV satışlarındaki artış nedeniyle Ar-Ge harcamalarında kısıtlama yaşayacak. Şirketler mevcut platformlara yatırım yaparken, yeni platform geliştirme programları erteleniyor. Ticari araç ve off-highway segmenti ise alternatif güç aktarma organlarına yatırımlarla dirençli kalmaya devam ediyor.

Kotak Institutional Equities'in raporuna göre, Hindistan'ın otomotiv sektörü 2026 takvim yılında Ar-Ge bütçesi kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabilir. Yoğunlaşan Çin rekabeti ve bataryalı elektrikli araç (BEV) satışlarındaki kademeli artış nedeniyle otomotiv OEM'leri mevcut platformlara ve modellere yatırım yapmaya öncelik veriyor. Bu durum, Ar-Ge harcamalarının önümüzdeki birkaç çeyrekte sınırlı kalmasına yol açacak.

Raporda, endüstriyel ve kamu hizmetleri müşterilerinin Bilgi Teknolojileri (BT) ve Operasyonel Teknoloji (OT) yakınsamasına yaptığı yoğun yatırımlar nedeniyle otomotiv sektöründe Ar-Ge harcamalarının baskı altında olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bu şirketlerin küresel veri merkezi yatırımlarındaki artıştan değer zinciri genelinde fayda sağladığı ifade ediliyor.

Yatırımların gövde mühendisliği, değer analizi ve homologasyon gibi alanlara kanalize edildiği, mekanik mühendislik hizmetlerine güçlü maruziyeti olan şirketlerin bundan fayda gördüğü aktarılıyor. Buna karşılık, yeni platform geliştirme programlarının ertelendiği veya iptal edildiği vurgulanıyor.

Ticari araç ve off-highway ekipman segmenti ise alternatif güç aktarma organlarına ve otonom teknolojilere yapılan sürekli yatırımlarla dirençli kalmaya devam ediyor. Bu yatırımların önümüzdeki üç ila dört çeyrekte sağlıklı kalması bekleniyor, ancak segmentin iş döngülerinin daha derin olduğu ve Ar-Ge harcamalarının binek araçlardan önemli ölçüde düşük kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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