Ford'un Uygun Fiyatlı Elektrikli Kamyoneti Fathom: 28.000$

Ford Motor, Perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni orta boy elektrikli kamyoneti Fathom'un başlangıç fiyatının yaklaşık 28.000 dolar olacağını duyurdu. Michigan merkezli otomobil üreticisi, pahalı elektrikli araçlarla dolu bir pazarda uygun fiyatlı bir model sunmayı hedefliyor.

Ford, bu aracın geliştirilmesine ve üretimine sıfırdan yaklaştı ve Tesla ile Çin'in BYD'si gibi rakiplerle rekabet etmek için Kaliforniya'da özel bir ekip kurdu. Şirket, Louisville Montaj Fabrikası'nda yeni bir montaj hattı üretim süreci oluşturdu. Ön, arka ve yapısal batarya ile koltuklar için üç hat aynı anda çalışacak ve geleneksel uzun bir taşıma bandı yerine sonda birleşecek. Bu yeni sistem, verimliliği artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor.

Ford, geçen yılın sonlarında 19,5 milyar dolarlık değer düşüklüğü yazmasının ardından elektrikli araç stratejisini yeniden belirledi ve birkaç planlanan modelin yanı sıra daha büyük ve daha pahalı Lightning elektrikli kamyonetini de rafa kaldırdı. Fathom, benzinli, hibrit ve elektrikli araçlar dahil 30.000 doların altında satılan sınırlı sayıdaki araçtan biri. Edmunds verilerine göre, Mayıs 2026 itibarıyla ABD'de başlangıç fiyatı 30.000 doların altında olan 36 model bulunuyor.

Fathom, Ford'un en ucuz modellerinden biri haline gelecek ve başlangıç fiyatı 30.000 doların hemen altında olan Maverick kamyonetiyle rekabet edecek. Fathom için ön siparişler 2027 başında açılacak ve müşteri teslimatları 2027 sonbaharında başlayacak. 30.000 doların altındaki bu kamyonetin, Ford'un yeni elektrikli araç platformuna dayanan bir model ailesinin ilki olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi