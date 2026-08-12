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Eskişehir'de Klasik Araç Tutkusu 15 Yıldır Sürüyor

Eskişehir'de Klasik Araç Tutkusu 15 Yıldır Sürüyor
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Orkun Saç, ailesinden gelen hobiyle başladığı klasik araç kiralama işinde 15 yıldır hizmet veriyor. 1949-1977 model 12 aracıyla gelin, sünnet ve turistik turlar düzenliyor; talebin eskiye özlem nedeniyle arttığını söylüyor.

Eskişehir'de klasik araç kiralama işi yapan Orkun Saç, bu mesleğini ailesinden gelen bir hobiyle edindiğini belirtti. Odunpazarı bölgesinde hizmet veren klasik otomobiller, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor.

15 yıldır bu sektörde olduğunu söyleyen Saç, en genç aracının 1977, en yaşlı aracının ise 1949 model olduğunu, toplam 12 klasik aracı bulunduğunu ifade etti. Araçları şoförüyle birlikte gelin veya sünnet organizasyonlarına kiraladıklarını, ayrıca Eskişehir'e gelen turistlere yarım saatlik, 1 saatlik ve uzun turlar düzenlediklerini aktardı.

İşe başlama hikayesini anlatan Saç, 2006 yılında ilk araçlarını aldıklarını, 2011-2012'de Odunpazarı'nda iş yerini faaliyete geçirdiklerini ve yaklaşık 15 yıldır bu işletmeyle uğraştığını söyledi. Klasik arabalara olan talebin her geçen gün arttığını, insanların eskiye özlem duyduğu için bu arabaları tercih ettiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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