Cinemo ve SmashLabs, Araç İçi Oyun Deneyimini Dönüştürmek İçin Güçlerini Birleştiriyor

Cinemo, tam entegre, çok cihazlı araç içi eğlence çözümlerinde küresel bir lider olarak, SmashLabs ile iş birliğini duyurdu. Bu iş birliği, araç içinde son derece sürükleyici bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Çözüm, bağlantılı ve etkileyici kabin deneyimlerine yönelik artan tüketici talebini karşılamak üzere tasarlandı.

Entegre çözüm, SmashLabs'ın müzik tabanlı oyunlarını Cinemo'nun ölçeklenebilir yazılımıyla birleştiriyor. Oyun sırasında aydınlatma, dokunsal geri bildirim, ses ve hatta iklim elemanlarını senkronize ederek çok duyulu bir deneyim yaratıyor. Düşük gecikme süresi için optimize edilen bu sistem, şarj molalarında ve yolculuk sırasında yolcular için etkileşimli eğlence sunuyor.

SmashLabs'tan Cinemo aracılığıyla sunulan ilk oyun, Smashworld: Beat Explorers adlı ritim tabanlı bir oyun. Oyuncu etkileşimleri müzikle doğrudan senkronize ediliyor ve araç desteklediğinde Dolby Atmos ses ile zenginleştiriliyor. Sony Music Publishing ve Extreme Music iş birliğiyle yolcular istedikleri zaman yeni şarkı paketleri indirebiliyor.

Cinemo Ortaklıklar Direktörü Charly Lippoth, OEM'lerin kabini öne çıkan bir deneyime dönüştürmek için yarıştığını belirterek, bağlantılı eğlencenin yolcuları büyüleyebileceğini ve araç ekosisteminin bir parçası olabileceğini vurguladı. SmashLabs CEO'su Niccolò Cappon ise oyunları araca getirmenin yolcularla daha önce mümkün olmayan şekillerde etkileşim kurma fırsatı sunduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi