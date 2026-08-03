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Çin'in Otomotiv Devi BYD, Japon Pazarına K-Car ile Meydan Okuyor

Çin'in Otomotiv Devi BYD, Japon Pazarına K-Car ile Meydan Okuyor
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Çin, 2022'de Almanya'yı ve 2023'te Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı oldu. Şimdi Çinli üretici BYD, Japon pazarının yüzde 40'ını oluşturan K-Car segmentine Rocco modeliyle giriş yaptı. Uygun fiyatıyla dikkat çeken Rocco, Toyota, Nissan ve Honda gibi yerli devlere kendi evlerinde rekabetçi bir tehdit oluşturuyor.

Çin, 2023'ten beri dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı konumunda. 2022'de Almanya'yı, 2023'te Japonya'yı geride bırakarak bu unvanı elde etti.

Çinli üreticiler şimdi de Japon pazarına yöneldi. BYD, 2023'te Japonya'ya giriş yaparak K-Car segmentindeki Rocco modelini tanıttı. Bu segment, Japon pazarının yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fiyat avantajıyla dikkat çeken Rocco, Toyota, Nissan ve Honda gibi Japon markaları kendi evlerinde zorlayabilir. BYD, Japonya'da Atto 3, Dolphin ve Seal modellerini de satıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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