Alkollü Sürücü Ağaca Çarptı, Yaralandı

Alkollü Sürücü Ağaca Çarptı, Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan 61 yaşındaki sürücü E.G. yaralandı. Sürücünün 2.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü E.G. (61) yaralandı. E.G.'nin, 2.08 promil alkollü olduğunu belirlendi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Keşan Adalet Sarayı yönüne ilerleyen E.G. yönetimindeki 22 ACK 082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında kaldırımın üzerinde bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.G., sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, E.G.'nin 2.08 promil alkollü olduğunu belirledi. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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