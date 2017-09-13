Otomobil Traktöre Çarptı: 2 Yaralı

Malatya'da otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Tıp Merkezi istikametine seyir halinde olan Zafer Selçuk idaresindeki 44 BG 372 plakalı otomobil aniden önüne çıkan Abdullah Polat yönetimindeki 44 EK 997 plakalı traktörle çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü Zafer Selçuk hafif şekilde yaralanırken, traktör sürücüsü Abdullah Polat ise ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA