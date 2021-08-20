Otomobil hırsızından şaşırtan ifade: Akşama geri getirecektim
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Otomobil hırsızından şaşırtan ifade: Akşama geri getirecektim

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

ADANA'da, park halindeki otomobili düz kontak yöntemiyle çalıştırıp, çalan oto tamircisi Coşgun A. (34), kısa sürede yakalandı.

ADANA'da, park halindeki otomobili düz kontak yöntemiyle çalıştırıp, çalan oto tamircisi Coşgun A. (34), kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Coşgun A., ifadesinde, "Pişmanım. Siz yakalamasaydınız ben zaten otomobili akşam götürüp geri yerine bırakacaktım" dedi. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 13 Ağustos'ta sabaha karşı Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi A.D., akşam işten gelip, evinin yakınındaki sanayi sitesinin içine otomobilini park etti. Ertesi gün sabah işe gitmek için aracını bıraktığı yere gelen ve yerinde olmadığını fark eden A.D., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilin Coşgun A. tarafından çalındığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüpheliyi Süleyman Vahit Caddesi'nde dolaşırken yakaladı. Gözaltına alınan Coşgun A. emniyete götürülürken, çaldığı otomobil ise polis tarafından sahibine teslim edildi.

BİSİKLETİNİ DE OTOMOBİLLE BİRLİKTE GÖTÜRDÜHırsızlık anı, çevredeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Coşgun A.'nın, otomobilin yanına bisikletiyle geldiği, yarım saat boyunca çalıştırmak için uğraştığı ve çalıştırdıktan sonra bisikletini arka koltuğa yerleştirmeye çalışıp sığdıramayınca da otomobilin üzerine bağlayarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.'YAKALAMASAYDINIZ AKŞAM GERİ GETİRECEKTİM'Emniyette sorguya alınan Coşgun A.'nın, "Siz yakalamasaydınız ben zaten otomobili akşam geri aynı yerine getirecektim. Ama yakaladınız" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşgun A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Otomobil hırsızından şaşırtan ifade: Akşama geri getirecektim
Otomobil hırsızından şaşırtan ifade: Akşama geri getirecektim
Otomobil hırsızından şaşırtan ifade: Akşama geri getirecektim
Otomobil hırsızından şaşırtan ifade: Akşama geri getirecektim
Otomobil hırsızından şaşırtan ifade: Akşama geri getirecektim
Otomobil hırsızından şaşırtan ifade: Akşama geri getirecektim
Otomobil hırsızından şaşırtan ifade: Akşama geri getirecektim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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Otomobil hırsızından şaşırtan ifade: Akşama geri getirecektim - Haberler
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