Otogarda kurulan aşı standı ile seyahat edemeyenler aşısını olup yola devam ediyor - Haberler
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Otogarda kurulan aşı standı ile seyahat edemeyenler aşısını olup yola devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Sağlık

- Otogarda kurulan aşı standı ile seyahat edemeyenler aşısını olup yola devam ediyor 2. Aşısı eksik yolculuğa çıkacakların imdadına il sağlık müdürlüğü ekipleri yetişti Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlar için yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

EDİRNE (İHA) - - Otogarda kurulan aşı standı ile seyahat edemeyenler aşısını olup yola devam ediyor

2. Aşısı eksik yolculuğa çıkacakların imdadına il sağlık müdürlüğü ekipleri yetişti

EDİRNE - Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlar için yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Yüz yüze eğitim öncesi kalacak yer ayarlamak ve yerleşmek için Edirne'ye gelen öğrenci ve velileri otogarda yoğunluk oluşturmaya başladı. 6 Eylül'de seyahat edecekler için en az 2 doz aşı olma veya PCR negatif test gösterme mecburiyeti getirilmişti. Bu kapsamda çeşitli noktalarda aşı çalışması yapan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, otogarda da aşı standı açtı.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar ve otogar çalışanları Edirne İl Sağlık Müdürlüğü merkez toplum sağlığı mobil aşı ekipleri tarafından aşılanırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı 112 acil sağlık ekipleri de aşı alanında hazır bekletildi.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, otogar çalışanları ve otobüs şoförleri onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra Sinovac ya da Biontech aşılarından herhangi birini olabiliyor. Vatandaşlardan aşıdan sonra bir süre istirahat etmeleri isteniyor. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar oluşturulan aşı noktalarında sıra beklemeden aşılarını yaptırdı.

"2 doz aşısı tam olmayana bilet kesemiyoruz"

Otogarda bilet satış ofisinde çalışan Nuri Özdemir, "Bilet kesme standartlarımıza göre burada İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de stant kurdu. 2 doz aşısı tamamlanmayan kişiler yolculuğa çıkamıyor. ya da son 48 saat içerisinde hastaneden onaylı negatif bir PCR testi getirmeleri gerekiyor. 2. doz aşısını olanlara sağlık bakanlığı bir mesaj gönderiyor. O mesaja bakıp bilet kesebiliyoruz. HES kodlarından asi bilgilerini kontrol edip sonra bilet kesiyoruz. Aşı olmayanları ise hastaneye yönlendiriyoruz. Tek doz aşı olanlar da yolculuk yapamıyor. Haftaya da yüz yüze eğitim başlayacağı için daha fazla hareketlilik bekliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

"Uygulamayı görünce çok mutlu oldum"

2. Doz aşısını otogarda kurulan stantta yaptıran Erkan Topuz, "Seyahat etmek için otogara geldim, böyle bir uygulama olduğu gördüğümüzde çok mutlu oldum. Çünkü hastaneye gidince sıra bekliyoruz. Korona çok kötü bir illet herkes aşısını olsun" dedi.

Otobüs şoförlerinden İlkay Koşay, uygulamadan memnun olduklarını ve herkesin asi olması gerektiğini söyledi.

Otogarda kurulan aşı standı ile seyahat edemeyenler aşısını olup yola devam ediyor

Otogarda kurulan aşı standı ile seyahat edemeyenler aşısını olup yola devam ediyor

Otogarda kurulan aşı standı ile seyahat edemeyenler aşısını olup yola devam ediyor

Otogarda kurulan aşı standı ile seyahat edemeyenler aşısını olup yola devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otogarda kurulan aşı standı ile seyahat edemeyenler aşısını olup yola devam ediyor - Haberler
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