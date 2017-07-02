- Otobandaki kazada ölenlere son görev



ZONGULDAK - Bursa'da emniyet şeridinde meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişi için Zonguldak'ta tören düzenlendi.

Dün sabah saatlerinde Bursa-izmir yolu batı otobanı Mintek Kavşağında kaza meydana geldi. 61 yaşındaki Nevzat Demiral idaresindeki 67 EL 888 plakalı lüks otomobil, İzmir yönüne giderken emniyet şeridinde park halindeki Enis Kansız'a ait 41 GG 376 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Nevzat Demirel ve aracın arka tarafında oturan komşusu Serpil Turan yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Alper Turan, Furkan Turan ve Murat Turan ile Fatma Demirel kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı.

Nevzat Demirel ve komşusu olduğu öğrenilen Serpil Turan için memleketleri Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Nevzat Demirel'in Hz. Ali Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Demirel'in cenazesi defnedilmek üzere aile mezarlığına götürüldü. Serpil Turan'ın cenazesi de aynı camide ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Serpil Turan'ın, Demirel Ailesi'nin komşuları olduğu ve ailenin Balıkesir'deki kızlarının yazlığına birlikte tatile gittikleri öğrenildi.