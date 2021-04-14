- Oto hırsızları yakayı ele verdi, 3'ü de serbest kaldı
- Oto hırsızları yakayı ele verdi, 3'ü de serbest kaldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde oto hırsızlığı şüphelileri 3 kişi kovalamaca sonucunda yakalandılar.
- Oto hırsızları yakayı ele verdi, 3'ü de serbest kaldı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde oto hırsızlığı şüphelileri 3 kişi kovalamaca sonucunda yakalandılar. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Olay dün akşam meydana geldi.
Bursa-Ankara karayolu üzerinde devriye gezen polis ekipleri, 16 AlA 379 plakalı araçtan şüphelenerek,sürücüye dur ihtarında bulundular. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Karayolu üzerinden Mesudiye mahallesine giren sürücü, ara sokaklarda izini kaybetmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Şehit Erol Beyhan sokağa giren şüphelilerin aracı çamura saplandı. Araçtan inen 3 şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladılar. Tarlalık alana giren 3 şahıs kaçarak kayıplara karıştılar.
Polis ekipleri, gece boyunca araştırma yaparak kaçan şüpheler A.S., U.Ö. ve R.T'yi yakalayarak gözaltına aldılar.
Sorgulamanın ardından 2 araç çalıp satan ve 3 aracıda çalma girişimde bulunan 3 şahıs adliyeye sevk edildiler. Polis ekipleri çalınan araçları bularak sahiplerine teslim ettiler.
Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN