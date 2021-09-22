Otel odasında ölü bulunan genç kızın sevgilisi, ifadesinde itiraf etti: Cinsel ilişki sırasında boğuldu - Haberler
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Otel odasında ölü bulunan genç kızın sevgilisi, ifadesinde itiraf etti: Cinsel ilişki sırasında boğuldu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

22 yaşındaki Anna Reed, İsviçre'de bir otel odasında ölü bulundu. İngiliz kadını parası için öldürmekle suçlanan sevgilisi ise genç kadının cinsel ilişki oyunu sırasında öldüğünü öne sürdü. Genç kadının çığlıklarının oteldeki diğer misafirler tarafından da duyulduğu öğrenilirken şahıs ifadesinde "Cinsel ilişki oyunu sırasında boynuna bir havlu sardım ve onu öpmeye başladım. Ama daha fazlasını istedi, ben de elimi havluya koyup çektim. Bu sırada boğuldu'' dedi.

Milyoner at eğitmeninin 22 yaşındaki kızı Anna Reed İsviçre'de bulunan bir otel odasında ölü bulundu. Vücudunda kesikler ve morlukların olduğu belirlenen Anna'nın öldürülmeden önce çığlık attığını öğrenildi.

Reed'in 32 yaşındaki sevgilisi Marc Schatzle, genç kadının cinsel ilişki sırasında öldüğünü iddia etti, yapılan otopsi sonucunda ise erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

The Sun'ın haberine göre Lugano'daki mahkeme, Marc Dirtywhite adını kullanan iki çocuk babası Schatzle'in alkol, uyuşturucu kullandığı, lüks tasarımcılara ait kıyafetler aldığı ve buna bağlı olarak 54 bin dolardan fazla borcu olduğunu söyledi. Gazeteye göre, Schatzle mahkemeye verdiği demeçte, ''Anna içki içmeyi ve erotik kulüplerde dolaşmayı severdi. Cinsel ilişki oyunu sırasında boynuna bir havlu sardım ve onu öpmeye başladım. Ama daha fazlasını istedi, ben de elimi havluya koyup çektim. Bu sırada boğuldu'' dedi.

Otel odasında ölü bulunan genç kızın sevgilisi, ifadesinde itiraf etti: Cinsel ilişki oyunu sırasında öldü

Katil Marc Schatzle'ın, kendisini terk etmekle tehdit ettiği açıklanan Anna'nın hesabında 25 bin sterlinden fazla parası olduğunu bildiği belirtiliyor.

Genç kadının kredi kartı, otel asansöründeki bir panelin arkasına gizlenmiş olarak bulunurken, oteldeki diğer konuklar mahkemeye 501 numaralı odadan gelen çığlık ve bağırışları duyduklarını söyledi. Bir otel misafiri, ''Cam kırılmasını ve mobilyaların gürültülü bir şekilde odanın içinde itildiğini duydum. Ağlayan bir kadın vardı ve 'beni öldürüyorsun, şaka mı yapıyorsun?' şeklinde bağırıyordu. Gidip bir şeyler söylemek istedim ama bunun çok tehlikeli olduğunu düşündüm'' dedi.

Mahkeme, Reed'in seyahatleri sırasında ayda yaklaşık 3.000 sterlin harcadığını, ancak bu rakamın Bay Schatzle ile tanıştıktan sonra önemli ölçüde arttığını öne sürdü. Ancak Schatzle'ın bir sigorta dolandırıcılığından elde edilen geliri kullanarak seyahat ettiği iddia etti.

Reed'i kasten öldürdüğünü reddeden Schatzle, kasten adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarıyla suçlanıyor.

Otel odasında ölü bulunan genç kızın sevgilisi, ifadesinde itiraf etti: Cinsel ilişki sırasında boğuldu
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Gözde Nur Bayar
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Haber: Otel odasında ölü bulunan genç kızın sevgilisi, ifadesinde itiraf etti: Cinsel ilişki sırasında boğuldu - Haberler
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