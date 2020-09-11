Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım İş için gittiği Kırıkkale'de bir geceliğine kaldığı otelde uykusundan uyanınca yatağında tanımadığı birini gören genç mühendis, yaşadığı korku dolu anları "Yaşadıklarıma hâlâ inanamıyorum, şoktayım. Dondum, kalakaldım" sözleriyle anlattı.

İş için Ankara'dan Kırıkkale'ye giden Kardelen Kamişli, kaldığı Hotel Carmine'de hayatının en korku dolu gecesini yaşadı. Gece 03.00 sularında uykusundan uyanan Kamişli, tanımadığı bir adamın yatağının başucunda oturup kendisini izlediğini gördü. Olay sırasında büyük korku yaşadığını belirten Kamişli, "Dondum, kalakaldım" dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara'da yaşayan Kardelen Kamişli, iş için gittiği Kırıkkale'de bir geceliğine kaldığı otelde korku dolu anlar yaşadı. Kamişli 221 nolu odasında gece 03.00'te uyandığında yatağının başucunda oturup, kendisini izleyen bir erkek olduğunu gördü. Kardelen Kamişli'nin şikâyeti üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ODAYA GİREN KİŞİ "ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Kamişli'nin odasına giren ifadesi alındıktan sonra serbest kalan Seyit Muhammed Sarı'nın kamuda çalıştığı öğrenilirken ifadesinde, 'alkolü olduğunu, çoğu şeyi hatırlamadığını, yanlışlıkla odaya girmiş olabileceğini, kimseyi taciz etmek, zarar vermek gibi bir niyetinin olmadığını' söylediği öğrenildi. Seyit Muhammed Sarı'nın Kamişli'nin iki yan odasındaki 223 nolu odayı kiraladığı belirlendi. Kamişli'nin iddiası üzerine gece otele giden polis ekipleriyle ilgili de idari işlem başlatıldı.

Kardelen Kamişli, yaşadığı korkunç geceyi Hürriyet'e anlattı: "Yaşadıklarıma hâlâ inanamıyorum, şoktayım. Gecenin bir saatinde uykudan gözünüzü açtığınızda yatağınızda oturan birini görüyorsunuz. Dondum, kalakaldım. Birkaç dakika sonra kendime gelebildim ve tepki vermeye başladım. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Odaya kartla giriliyor, nasıl oluyor da kapıyı açıp odama girebiliyor? Korku dolu bir gece yaşarken, odama giren şahısta, gelen polis ekibi de yaşanılan olay normalmiş gibi davrandılar. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağım."

OTEL SAHİBİ "KAMERALAR ARIZALIYDI" DİYOR

Carmine Otel sahibi Gökhan Algül ise yaptığı açıklamada, "Maalesef böyle üzücü bir olay yaşanmış. Hem kızın kendisini, hem babasını arayıp özür diledim. Yaptığımız incelemede kaldığı oda başka bir kart tarafından açılmamış, kapıda zorlama yok. Kapılarımızın arkasında zincir ve sürgü de var. Bu şahıs odaya nasıl girmiş? İnanın biz de bilmiyoruz. Otel girişinde, lobi bölümünde kameralarımız var. Ancak katlarda kameralarımız arızalıydı" dedi.