Ağabeyine öldürüleceği mesajını atan genç, başından vurulmuş halde ölü bulundu
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Ağabeyine öldürüleceği mesajını atan genç, başından vurulmuş halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / HANIM TÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir otelde çalışmakta olan 19 yaşındaki genç, ağabeyine öldürüleceği mesajını attıktan sonra deniz kıyısında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kemer'in Beldibi Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Mehmet Büdün, Denizli'deki ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine kardeşini arayan ancak ulaşamayan ağabey, Mehmet'in Kemer'deki arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istedi.

ARKADAŞLARI HAREKETSİZ BULDU

Genci aramak için genelde gittiği sahil boyunu kontrol eden arkadaşlarından biri, Mehmet Büdün'ü eski Çamdağ Tüneli yanında, yoldan 100 metre aşağıdaki sahilde hareketsiz yatarken buldu. Ateşli silahla başından vurulmuş haldeki arkadaşını gören genç, hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil sağılık Ekibi yaptığı muayenede gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışma ve delillerin toplanmasından sonra Büdün'ün cenazesi Kemer Devlet Hastanesi Morguna getirildi. Cenaze buradaki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morgu'na gönderildi. Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ağabeyine öldürüleceği mesajını atan genç, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANIM TÜRK

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