SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN PERSONEL ALIMI! Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Kadro ve branş dağılımı belli oldu?

2025 yılı kapsamında gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı, kamu sağlık sektöründe istihdamı güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, bu alımların özellikle hekim dışı sağlık personeline yönelik olması planlanıyor. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı süreci hem adaylar hem de kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımına ilişkin kılavuz yayımlanmadı. Başvuru kılavuzunun en geç 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Bakan Memişoğlu açıklamasında kadro ve branş dağılımı için ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı işaret etmişti.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN 19 BİN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamada 37 bin personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulunuldu. Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta." ifadelerini kullandı.