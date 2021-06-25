ÖSYM Başkanı Halis Aygün kimdir? ÖSYM Başkanı Halis Aygün hayatı ve biyografisi!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamaları ve demeçleri ile eğitim dünyasında gündem oluyor. Peki, ÖSYM Başkanı Halis Aygün kimdir? İşte, ÖSYM Başkanı Halis Aygün biyografisi!

Açıklamaları ve duyuruları ile sık sık gündem olan ve eğitim dünyasında sıkça konuşulan ÖSYM Başkanı Halis Aygün hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, ÖSYM Başkanı Halis Aygün kimdir?

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1968

Kaç yaşında: 53 yaşında

Nereli: Giresun

Halis Aygün, (d. 1968 Giresun) 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında KTÜ, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak göreve getirildi.