OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Pakistan Büyükelçiliği Okulu Müdürü'ne ödül

OSTİM Teknik Üniversitesi bu yıl ilk kez "Uluslararası Eğitim Girişimcisi Mükemmeliyet Ödülü" töreni düzenledi. Törene, TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Emrullah İşler,Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, OSTİM Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Orhan Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesi fakülte üyeleri ve Pakistan Büyükelçiliği Okulu yöneticileri katıldı. "Uluslararası Eğitim Girişimcisi Mükemmeliyet Ödülü" Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği Okulu Müdürü Syed Ghalib Raza Gillani'ye verildi.

Prof. Dr. Emrullah İşler törendeki konuşmasında, Pakistan'ın kardeş ülkemiz olduğunu ve Türklerin "Cive Pakistan" diyerek büyüdüğünü söyledi.Kendisi iki ülke arasında eğitim alanındaki karşılıklı işbirliğinin ve gelişmenin önemini yeniden vurguladı.

BÜYÜKELÇİ'DEN ÖDÜLÜ ALAN GİLLANİ'YE ÖVGÜ

Büyükelçi Syrus Qazi konuşmasında OSTİM Teknik Üniversitesi'nin başlattığı bu ödülün verilmesinin sadece Ghalib Gillani için bir onur değil ama aynı zamanda Pakistan Büyükelçiliği ve Pakistan akademisyenleri için de bir onur kaynağı olduğunu söyledi.Kendisi Pakistan Büyükelçiliği Okulu'nun Pakistan'ın önemli bir eğitim kurumu olduğunu ve Pakistan, Türkiye ve 50'den fazla yabancı ülkeden gelen öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmada gurur verici bir geçmişe sahip olduğunu ekledi.Büyükelçi, bu okulun Pakistan-Türkiye ilişkilerini sağlamlaştıran önemli bir kaynak olduğunu da vurguladı.Qazi, Ghalib Gillani'nin sıkı çalışmalarını ve Pakistan Büyükelçilik Okulunu Pakistan için bir gurur sembolü yapmak için verdiği katkıları övdü.

Orhan Aydın konuşmasında Pakistan-Türkiye ilişkilerinin özel doğasını vurguladı.Kendisi bu kardeşlik ilişkilerinin eğitimde işbirliği aracılığıyla daha da güçleneceğini umduğunu ifade etti.

"GERÇEK BİR ULUSLARARASI OKULDUR"

Rektör Prof. Dr. Murat Yülek ise, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin Türkiye'nin ilk endüstri üniversitesi olduğunu söyledi. Yülek, "Ankara'da çeşitli büyükelçiliklerin açtığı çok sayıda okul olsa da Pakistan Büyükelçiliği Okulu Okul Müdürü Ghalib Raza Gillani'nin idaresi altında gerçek bir uluslararası okuldur" dedi.

Yülek, Ghalib Gillani'nin Pakistan, Çin, Kanada, Mısır, İran ve Türkiye'de görev yapmış başarılı bir eğitimci olduğunu ve ilk ödülü almayı gerçekten hak ettiğini söyledi.

GİLLANİ'DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Ödülü kabul konuşmasında Syed Ghalib Raza Gillani, Rektör'e ve OSTİM Teknik Üniversitesine ödülü verdikleri için teşekkür etti.Kendisi bu ödülün kesinlikle Pakistanlıların kalplerine hitap edeceğini ve Pakistan ile Türkiye'yi birleştiren sevgi bağını güçlendireceğini söyledi.Ödülü anne babasına ve öğretmenlere adayan Ghalib Gillani, bu onuru okuldaki öğrencileriyle ve meslektaşlarıyla da paylaştığını ifade etti.