Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan Ayasofya önerisi: "24 Temmuz tarihi Bağımsızlık Bayramı...
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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan Ayasofya önerisi: "24 Temmuz tarihi Bağımsızlık Bayramı...

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra cuma namazı kılınmasına ilişkin, "24 Temmuz tarihi, Türk tarihi açısından önemli bir yere sahiptir.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan Ayasofya önerisi:
25.07.2020 23:08 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:15

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra cuma namazı kılınmasına ilişkin, "24 Temmuz tarihi, Türk tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. 86 yıl sonra tekrar cuma namazının kılındığı 24 Temmuz tarihi Bağımsızlık Bayramı olarak kutlanmalıdır" dedi.

Osmanlı Ocakları'nın tarih hocası, konferans ve toplantılarına katılan Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ile Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 86 yıl sonra dün ilk kez namaz kılınan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı ve tarihi sürecine ilişkin Ayasofya Camii önünde karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya üzerinden dünyaya verdiği mesajların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ayasofya; kiliseden değil, müzeden camiye dönüştürüldü' dedi. Ben bu sözü çok sevdim" şeklinde konuştu.

"Adının yanına vakfiyede yer alan ve orijinal ismi olan 'Mescidi Fethiye' adının da eklenmesi gerekir diye düşünüyorum"

Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi üzerinden AK Parti hükümetine ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a seslenen Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Ayasofya'yı camii olarak ibadete açmakla çok önemli ve hayırlı bir hizmete imza atmıştır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adının yanına vakfiyede yer alan ve orijinal ismi olan 'Mescidi Fethiye' adının da eklenmesi gerekir diye düşünüyorum."

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'la ilginç bir hatırasını da paylaşan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, şunları söyledi:

"Avrupa'da bir siyasi partinin başkanı, bana bundan tam 19 sene öncesinde ilginç bir söz söyledi. Ayasofya konusunda fikirlerini benimle paylaşan o siyasi parti başkanı, 'Samimi bir Hristiyan devlet adamı Ayasofya'nın kirli, paslı bir müze olarak kalmasını istemiyor. İster cami veya ister kilise olsun ama müze yerine mabet olarak kalsın' dedi. Bu sözü bundan tam 19 yıl öncesinde bir siyasi partinin genel başkanı bana söyledi."

"Fatih Sultan Mehmet, o dönemlerde tüm kilise ve havraları çok rahatlıkla camiye dönüştürebilirken adaletli davranmıştır"

Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinden gelen tepkileri de yorumlayan Akgündüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayasofya ve İstanbul savaş yoluyla, kılıç gücüyle alınmıştır. Hahamlar ve papazlar, Fatih Sultan Mehmet Han'a gelerek, '17 tane kiliseyi ister camiye dönüştürebilir veya istersen yıkabilirsin. O halde sen burayı barış yoluyla almış gibi muamele et' dedi. İşte bu nedenle; Üsküdar, Beyoğlu, Kumkapı ve Edirnekapı'da kilise çanları çalıyor. Fatih Sultan Mehmet, o dönemlerde tüm kilise ve havraları çok rahatlıkla camiye dönüştürebilirken adaletli davranmıştır."

"24 Temmuz tarihi Bağımsızlık Bayramı olarak kutlanmalıdır"

24 Temmuz tarihinin Bağımsızlık Günü olarak kutlanması gerektiğini ifade eden Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ise şunları söyledi:

"24 Temmuz tarihi, Türk tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. 86 yıl sonra tekrar cuma namazının kılındığı 24 Temmuz tarihi Bağımsızlık Bayramı olarak kutlanmalıdır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye prangalarını kırmış, ikinci bir Bağımsızlık savaşı başlatmıştır. Türkiye'nin Ayasofya kararı da yerli ve milli bir duruşun ürünüdür. Eskisi gibi dışarıya karşı el pençe duran bir Türkiye yoktur. Türkiye her türlü baskıya rağmen kendi kararını kendisi verebilmiştir ve cuma namazını Ayasofya'da kıldık." - ANKARA

Kaynak: İHA

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