Osmanlı'nın ilk hastanesi "Yıldırım Darüşşifası" göz hastalarına şifa dağıtıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Osmanlı'nın ilk hastanesi darüşşifa binası Göz Vakfına bağlı sağlık merkezi niteliğiyle hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Osmanlı'nın ilk hastanesi darüşşifa binası Göz Vakfına bağlı sağlık merkezi niteliğiyle hizmet vermeyi sürdürüyor.

Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid tarafından 1397'de yaptırılan "Yıldırım Darüşşifası", Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun olarak restore edildikten sonra 2001'de Göz Vakfına tahsis edildi.

Restorasyonla asli kimliğine dönen 6 yataklı hastanede bir ameliyathane bulunuyor, 6 doktor ve 5 hemşire görev yapıyor.

Göz Vakfı Yıldırım Hastanesinin kurucu başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Osman Seyrek, AA muhabirine, 620 yılı aşkın bir geçmişe sahip binanın 1700'lerin sonlarına kadar sağlık hizmetleri için kullanıldığını söyledi.

Yapının bir üniversite gibi hizmet verdiğini belirten Seyrek, "Osmanlı zamanında göz hekimleri, cerrahları, şerbetçileri (hastalara ilaç içiren görevliler), eczacıları şeklinde geniş bir kadrosu varmış. Eskiden berberler diş hekimi gibi çalışırlarmış ya da çıkıkçılar, onların da ruhsatları buradan verilirmiş." dedi.

Seyrek, uzun yıllar harap durumda olan binanın restorasyonla eski kimliğine kavuştuğunu dile getirerek, vakıf senedinde binanın sağlık ünitesi niteliğiyle kullanılacağının yazılı olduğunu aktardı.

Osmanlı döneminde hastaların su ve musiki ile tedavi edildiğinin kayıtlarda yer aldığına değinen Seyrek, "Biz buraya başladığımız ilk gün 3 hekim vardık, 3 hasta baktık, zamanla hasta sayısı arttı. Eskiden de hastane olarak kullanılan bir yerin aynı amaçla devam etmesi çok güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Hastaneye çevre illerden de ilgi var

Göz Vakfı Bursa Şubesinin mesul müdürü ve Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Birtan Öztürk ise vakfın 1984 yılında hayırseverler tarafından önlenebilir körlükler konusunda halkı aydınlatmak ve göz sağlığını iyileştirmek amaçlarıyla kurulduğunu ifade etti.

Vakfın Bursa'da göz sağlığı hizmeti alanında önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Öztürk, "Gözün ön ve arka segmentinden tüm alanlarına kadar yapılabilir tüm cerrahilerde etkin ve yetkin hekimlerimiz bulunuyor. Aydınlık bir yaşam için göz sağlığında yapılabilecek tüm akademik, teknolojik çalışmalar yerine getiriliyor. Bu alanda öncülük ve farkındalık yarattığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Öztürk, vakfın ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları da olduğunu belirterek, göz hastalıkları konusunda çevre illerden de tercih edilen bir merkez olduklarını sözlerine ekledi.

Yıldırım Darüşşifası

Dikdörtgen planlı inşa edilen darüşşifa, Yıldırım Bayezid Camisi'nin 300 metre aşağısında külliyenin bir parçası olarak yer alıyor.

Tarihi binada 20 hasta odası, girişin iki yanında hasta bekleme ve başvuru yerleri bulunuyor. Darüşşifanın diğer ucunda yer alan büyük kubbeli yapının ise eskiden mescit olarak kullanıldığı belirlendi.

Dönemin kayıtlarında, Osmanlı zamanında hastalara ücretsiz hizmet verildiği, bir tıp okulu olarak işlev gördüğü, ameliyatlar ve çeşitli tedaviler uygulandığı yazıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir