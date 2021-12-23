Osmanlı mirası kültür merkezinde Balkanlar'da çekilen fotoğraflar sergileniyor

Hattat ve tuğra ustası İsmet Keten'in çektiği fotoğraflardan oluşan " Balkanlar'da Osmanlı İzleri" sergisi Devecihan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (OSMAR) desteğiyle kültür merkezinde sanatçının Balkanlar'daki tarihi yapıları konu alan 27 fotoğrafı izlenime sunuldu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Devecihan Kültür Merkezi'nin 15. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş bir han olduğunu söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in himayelerinde kültür merkezinin Rumeli Kültür Sanat Akademisi olarak açılışının yapıldığını anımsatan Soytürk, "Hanlar ve kervansaraylar tarih boyunca çok sayıda konuk ağırladı. Bugünlerde ise Devecihan şehrimizin yerli ve yabancı ziyaretçilerinin kültür yolu rotasına dahil olmuş oldu." dedi.

OSMAR Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tülay Canıtez de Osmanlı medeniyetinin izlerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.

Sempozyumlar, seminerler ve sergiler düzenlediklerini anlatan Canıtez, "Geçen hafta Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Doç. Dr. Mustafa Hatipler'in desteğiyle 2. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu'nu geçekleştirdik ve sempozyumun ana konusu Balkanlar'dı. Balkanlar'ı sadece mimari açıdan değil, edebiyat, sanat, müzik, sosyal yaşam gibi alanlarda ortaya koymaya çalıştık. Bugün de Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden Devecihan'da Sayın İsmet Keten'in sergisinin açılışını yaptık." ifadelerini kullandı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ise ziyaretçilere fotoğraflardaki tarihi yapılarla ilgili bilgi verdi.

Sergi, hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek.