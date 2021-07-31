Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı
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Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Kültür Sanat

Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı Devleti'nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, eşsiz mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor.

Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı Devleti'nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, eşsiz mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor.

Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu Bölgesindeki en önemli eserlerinden biri olan ve sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü ve 116 odası ile Anadolu'nun nadide eserleri arasında yer alıyor. İçerisinde harem, hamam, zindan ve cami de bulunan İshak Paşa Sarayı'nda kullanılan kalorifer sistemi ise Anadolu'daki ilk örneklerden. Saray, kabartma ve süslemeleriyle Selçuklu sanatının özelliklerini taşıyor. İlçe merkezine 7 kilometre uzaktaki bin 900 rakımlı tepeye kurulu olan ve yaz-kış yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan bu tarihi saray, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alıyor.

"İçinde gezerken eskileri hissettim"

Tarihi İshak Paşa Sarayı'nı görmek için Iğdır'dan gelen Alperen Yazan, içerde dolaşırken eskileri hissettiğini belirterek, "İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etmek için Iğdır'dan geldim. Gerçekten çok güzel. Doğuda böyle bir yerin olması gerçekten çok iyi. İlk defa geliyorum. İçinde gezerken atalarımızı, eskileri hissettim" şeklinde konuştu.

Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı
Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı
Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı
Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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