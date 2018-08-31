Polis Ekipleri, Osmanlı Döneminden Kalan Mezarı Kazan Şahısları Suçüstü Yakaladı

İstanbul İçerenköy Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi mezarı kazan 3 şahıs, ihbar üzerine yakalandı. Şahıslar emniyete götürülürken, tarihi mezarın kazıldığı ve mezar taşlarının yıkıldığı görüldü.

OSMANLI DÖNEMİNDEN KALAN MEZARI KAZARKEN YAKALANDILAR

Kadıköy'de İçerenköy Mezarlığı'nda meydana gelen olayda, dün gece saat 02.00 sıralarında mezarlığa gelen 3 şahıs, mezarlıktaki, Osmanlı döneminden kalma tarihi mezarı kazmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mezarın bir kısmını kazan ve mezar taşını düşüren kişileri yakaladı.

ŞAHISLAR, SERBEST BIRAKILDI

Şahıslar emniyete götürülürken, tarihi mezarın kazıldığı ve mezar taşlarının yıkıldığı görüldü. Yakalanan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.