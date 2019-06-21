Osmanlı Araştırmaları Çalıştayı NEÜ ev sahipliğinde başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Osmanlı Araştırmaları Çalıştayı, NEÜ ev sahipliğinde gerçekleşti.

Programda ilk konuşmayı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar yaptı. Prof. Dr. Kuşpınar, "Çalıştayımızın konusu Karlofça'dan Mudanya'ya Osmanlı dış politikası ve diplomasisi olarak belirlendi. 22 panelistimiz değerli görüşlerini ve bilimsel araştırmalarını 2 gün boyunca bizlerle paylaşacaklar, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Diplomasi ve dış politikanın önemine değinen Kuşpınar, programın verimli şekilde tamamlanmasını temenni etti.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, "Tarih araştırmaları çok önemlidir. Bir ülkenin gelişmişliğinin yansıması olsa gerek. Genelde gelişmekte olan ülkeler teknolojik alanlarda daha fazla enerji sarf ederler ama aslında toplumu dizayn eden sosyal bilimlerdir. Bizde de bu alanın önem kazanmaya başlaması sevindirici. Bunun anlamı gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru geçtiğimizdir. Bu açıdan çalıştayımız önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

İnsanların geçmişi iyi masaya yatırdıkları takdirde gelecekte hataları tekrar etme oranlarının düşeceğini kaydeden Prof. Dr. Zorlu, insanoğlunun geçmişlerinde yaptıkları hataları tespit ederek aynı hataları ileride de yapmamalarının önemli olduğunun altını çizdi. NEÜ olarak topluma fayda sağlayacak her türlü faaliyette yer almaya çalıştıklarını kaydeden Zorlu, çalıştaya katkı sunan herkese ve özellikle öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından, "Osmanlı'dan Günümüze Türk Hariciyesinin ve Diplomasisinin Sorunları" konulu panele geçildi. Panel Başkanlığını ise NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı yaptı. Şu anda yeryüzüne hükmedenlerin adalet ve insanlıktan mahrum olduklarını söyleyen Arabacı, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın torunlarının yeryüzüne sömürgeciliği değil; adaleti, insanlığı, hoşgörüyü getireceğine inandığını ifade etti.

Panelde, Erciyes Üniversitesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Eski Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Alaaddin Yalçınkaya ve Prof. Dr. Necmettin Alkan sunumlarını yaptı.

Çalıştayın açılış programı soru-cevap bölümünün tamamlanmasının ardından sona erdi. Çalıştay 2 gün boyunca NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA