Osmaniye'de gezilecek yerler nereler? Osmaniye'nin nesi meşhur? Osmaniye nerede? Osmaniye'de ne yenir? Osmaniye'de düzenlenen festivaller neler? Osmaniyeli ünlüler kimler? Kaleler şehri Osmaniye hakkında merak edilenler

Çukurova'nın bereketli topraklarına yakın konumda olan Osmaniye, Türkiye'nin 80. il unvanını alan bölgesidir. Bereketli toprakları nedeniyle M.Ö. 3000 yılına kadar bulunan bir geçmişi vardır.

Ticaret yolu olan İpek Yolu üzerinde bulunması sebebiyle kente birçok kale yapılmıştır. Hitit, Pers ve Roma dönemlerinde önemli bir konuma sahipti. Bugün hala kaplıcaları, antik kentleri ve doğal güzellikleri ile ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olarak karşımıza çıkmakta.

Denize yakın konumda olan Osmaniye'de yaylalar da tercih edilen doğal güzelliklerdendir.

Bölgede en önemli gelir kaynağı yer fıstığıdır. Osmaniye'den dönerken yer fıstığı almayı da unutmayın!

Ayrıca, kök boyayla boyanan kilimleri ve dokuma kilimleri ile meşhur olan şehirde, etkileyici desenler ve adeta sanat eserleri görebilirsiniz.

OSMANİYE NEREDEDİR?

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Adana illerine komşu olan şehir, bereketli topraklar üzerine konumlandırılmıştır. 352 kilometrekarelik yüzölçümü ve artan nüfusu sebebiyle 1996 yılında il olmuştur.

OSMANİYE'DE GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Önemli bir konumda olan şehirde gezilip görülecek pek çok tarihi eser ve kalıntı bulunuyor. Açık hava müzesi gibi bir şehir olan Osmaniye'de tarihe tanıklık edeceksiniz.

Kadirli Ala Cami

Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerinden izler taşıyan Kadirli Ala Cami, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunur. Manastır olarak inşa edilen yapının yanına, 5. yüzyılda kilise eklenmiştir. Dulkadiroğulları döneminde kilise camiye çevrilmiştir. Daha sonra medrese olarak da hizmet vermiştir.

Haruniye Kalesi

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Osmaniye'de, ticaret yollarına hakim olmak için birçok kale yapılmıştır. Kaleler Şehri olarak da anılan ilde, en önemli konumda olan Haruniye Kalesi'dir.

Abbasi Halifesinin uç beyi Faraç Bey tarafından Harun Reşit adına yaptırılan kale, 785-786 yıllarında denk gelmektedir. Düziçi ilçesinde bulunur. Doğu Kilikya'nın idari merkezi olan bölgede, kalenin eski adı Harun Reşit Kalesi olarak da bilinir.

Kale çevresinde kafeterya ve kamelyalar bulunuyor.

Osmaniye'de ziyaret edebileceğiniz diğer kaleler; Toprakkale Kalesi, Savranda Kalesi, Mitisin Kalesi, Kürek Kalesi, Karatepe Kalesi, Karafenk Kalesi, Heçkeren Kalesi,

Kastabala - Hierapolis Antik Kenti

3 köyün ortasında bulunan antik kentin konumu Cevdetiye-Karatepe yolu üzerindedir. Ceyhan Nehri'ne yakın bir ovada kurulan antik kent, Roma İmparatorluğuna kadar ulaşan bir geçmişe sahiptir. Kale içerisinde tiyatro, hamam, ticarethaneler ve kiliseler bulunur. Merkezi yapılaşmanın ilk örneklerindendir.

Gaffarlı Taş Köprü

Sumbas ilçesinde bulunan köprü, Kesik su Deresi üzeriine kurulmuştur.

OSMANİYE'DE GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Karatepe - Aslantaş Milli Parkı

Ceyhan Nehri kıyısında yer alan milli park, Kadirli ilçesinde bulunuyor. 1958 yılında koruma altına alınmıştır. Doğa yürüyüşü, kamp ve piknik için çok uygun bir alandır. Ayrıca, Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslantaş Açıkhava Müzesi de Aslantaş Milli Parkı içinde bulunur.

Kırmıtlı Kuş Cenneti

Kuşların göç yolları arasında bulunan alan, kuşların beslenmesi, barınması ve üremesi için çok uygundur. Ayrıca Kırmıtlı Kuş Cenneti içerisinde gölet, sazlık ve orman da bulunur.

Yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Kırmıtlı Kuş Cennet'inde bulunan bazı kuşlar; karabaşlı kiraz kuşu, saz delicesi, kızıl şahin, alaca yalıçapkını, sığır balıkçılı, kızıl sırtlı örümcek kuşu gibi nesli tükenmekte olan türler de bulunur.

Cevdet ilçesinde bulunan doğa harikası yere mutlaka uğramalısınız.

Şarlak Şelalesi

Yeşilyayla köy yolunda bulunan Şarlak Şelalesi'nin uzunluğu 25 metredir. Kesiksuyu Çayı üzerinden bulunur, suyu Balıklar Deresi'ne dökülür. Piknikçilerin tercihi olan bölgede, şelale koruma altına alınmıştır.

Maki ormanlarına ev sahipliği yapan Şarlak Şelalesi üzerinde eskiden su değirmeni olduğu tahmin ediliyor. Bu da ilk örneklerden biri olma özelliğini taşıyor.

Osmaniye Kaplıcaları

Düziçi ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunur. Düdül Dağı eteklerinde yer alan kaplıca, magnezyum, kalsiyum, sülfür, sülfat bakımından zengindir. Ayrıca, radyoaktif özelliği de bulunuyor.

Şifalı suyu ile temiz hava ve eşsiz manzara da sunan Osmaniye Kaplıcaları'nın deri rahatsızlıklarına, sinir hastalıklarına, kadın hastalıklarına, karaciğer, safra kesesi, mide ve bağırsak hastalıkları için olumlu etkileri olduğu söyleniyor.

OSMANİYE'DE NE YENİR? OSMANİYE'NİN NESİ MEŞHUR?

Akdeniz mutfağına yakın bir lezzet anlayışı vardır. Ayrıca, bulgur da çok fazla tüketilir. İstanbul simidi mi, İzmir gevreği mi derken; Osmaniye simidini unutuyoruz. Bölge de çok tüketilir.

Bici Bici

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bir lezzet olan bici bici, buz püresine nişasta, gül suyu ve şerbet dökülerek yapılır. Yaz sıcaklarında çok tercih edilen hafif bir lezzettir.

Etli Kömbe

Sac üzerinde yavaş yavaş pişer, yoğurt ile servis edilir.

Zorkun tava

Bakır veya alüminyum tepsi içerisinde, odun ateşinde yavaş yavaş pişirilir.

Ekşili ebegümeci

Ebegümeci bitkisi yapılan yemek, nar ekşisi ile servis edilir.

Tutmaç çorbası

Selçuklu döneminden kalan bir lezzet olan çorba, erişte, yeşil mercimek ve yoğurtla yapılır.

Tirşik çorbası

Livig aşı olarak da bilinen çorba tirşik bitkisi ile yapılır. Çok zehirli bir bitki olan tirşik, geleneksel usullerle doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Antakya ve Akdeniz bölgesiyle benzer kültürlere sahip olan Osmaniye'de çok yapılan diğer ortak yemekler şunlardır;

Mahluta Çorbası

Pirpirim cacığı

Asıda tatlısı

Karakuş tatlısı

Kaburga dolması, kabak çiçeği dolması, tavuk dolması gibi pek çok dolma yapma biçimi vardır.

OSMANİYE'DE DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Karaoğlanoğlu Koşusu

Zorkun Yayla Şenlikleri

Aşık Feymani Şenlikleri

Osmaniye Belediyesi Motosiklet Festivali

Fıstık Festivali

Turp Festivali

Karacaoğlan Şenlikleri

Ekmek Ödüllü Şiir Yarışması

Kiraz Şenliği

OSMANİYELİ ÜNLÜLER KİMLER?

Karacaoğlan

Devlet Bahçeli

Samet Aybaba

Ümit Besen

Ayşe Hatun Önal

Yaşar Kemal

Emre Karayel

Abdurrahman Dilipak