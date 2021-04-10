Osmaniye'de garip bir olay, hava aracı düştüğünü duyan koşup geldi

Osmaniye'de sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, video çekmek için tasarladığı uçağı karayolunda test ederken rüzgarında etkisiyle birden havalanan uçak yere çakıldı.

Osmaniye'de sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, video çekmek için tasarladığı uçağı karayolunda test ederken rüzgarında etkisiyle birden havalanan uçak yere çakıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) düştüğünü zannedip kaza yerine koşan çevredeki vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkına dönerken, kaza geçiren fenomen ise yaşadığı garip olayı soğukkanlılıkla anlattı.

Yaptığı ilginç ve tehlikeli videolarla sürekli gündeme gelen sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, bu defa ilginç bir çalışmaya imza attı. Uçak yapma hayali olan Kındır, 300 CC'lik motor kullanarak bir uçak tasarladı. Tasarladığı uçağı Güney Çevre Yolu'nda test etmek isteyen fenomen, işlerin ters gitmesi ve rüzgarında etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşan uçak, birden havalandı. Yoldan çıkan ve bariyerlere çarpan uçak yere çakıldı. "İnsansız Hava Aracı" düştüğünü zanneden çevredeki vatandaşlar hemen kaza yerine koştu. Vatandaşlar gördükleri karşında şaşkınlıklarını gizleyemezken, kazanın şokunu üzerinden atlatamayan fenomen de çevresine biriken insanları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşanan garip kazayı yara almadan atlatan fenomen, kaza anını heyecanlı bir şekilde çevresindeki vatandaşlara anlattı.

Test sürüşü sırasında uçağın 80 kilometre hıza ulaşarak havalandığını söyleyen Sefa Kındır, "Bir uçak yapmayı denedim. Böyle bir hayalim vardı. 300 CC'lik motordan güzel bir uçak ürettim. Uçağımızı denemeye çıktık. Uçağımızı denerken 80 kilometre kadar hız ulaştığımda uçağım havalanmaya çalıştı. Aslında bu videomda uçağı uçurmayacaktık. Karada yürütmek istedik. Uçak uçmaya çalıştı. Kanatlarda uçma mekanizmaları olmadığı için uçağın önü havalandığı için kaza geçirdik. Sizlere de haber gelmiş insansız hava aracı düştü diye ama insanlı hava aracı düştü. Böyle bir olay geldi başımıza. Görenler durdu yardım etmeye çalıştı. Onlarda şaşırdı bu uçak nereden geldi buraya diye, nerden düştü falan dediler. Yani kendi denememizdi. El yapımı bir uçak yaptık. Onla da tam uçarken kaza geçirdik. Böyle garip bir olay geldi başımıza" diye konuştu.

İnsansız Hava Aracı düştüğünü duyup kaza yerine gelen bir vatandaş da "Uçak yoldan şarampole düşmüş. Tam bilmiyorum bende, bize de insan hava aracı düştü dediler. Biz de geldik baktık öyle bir şey yok. Fenomen bir arkadaşın çalışmasıyla uçak havalanmış o şekilde bir kaza olmuş" dedi.

Uçak, kaza yerine çağrılan bir minibüsle çekilerek olay yerinden götürüldü. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı