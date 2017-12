Osmangazili Muhtarlar Hastane İstiyor

Osmangazili muhtarlar hastane istiyor

Muradiye Devlet Hastanesi Santral Garaj altına taşınsın



BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demiryolu altı mevkii ile 11 Eylül Bulvarı arasında kalan 15 mahallenin muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda özellikle hastane konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden muhtarlar, Santral Garaj altında kalan bölgeye bir hastane inşa edilmesi konusunda Başkan Dündar'dan yardım istedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Altınova Spor Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, mahallelerin sıkıntıları ve ihtiyaçları konuşuldu. Toplantıda her muhtar tek tek söz alarak kendi mahallesindeki eksiklikleri Başkan Dündar'a iletti. Muhtarların ortak talebi ise Santral Garaj altında kalan bölgeye bir hastane inşa edilmesi yönünde oldu. Santral Garaj altındaki mahallelerde yaşayan vatandaşlar için en yakın hastanenin Muradiye Devlet Hastanesi olduğunu ifade eden muhtarlar, vatandaşların acil durumlarda hastalarını, gerek mesafe, gerek hastaneye giden ulaşım araçlarının azlığı, gerekse de trafik sıkışıklığından dolayı hastaneye yetiştirmekte zorluk çektiğini ifade etti.

Muradiye Devlet Hastanesi'nin taşınması konusunun gündemde olduğunu hatırlatan muhtarlar, "Bizim yaşadığımız mahallelere en yakın hastane Muradiye Devlet Hastanesi. Son dönemde sık sık bu hastanenin taşınması gündeme getiriliyor. Eğer Muradiye Devlet Hastanesi taşınırsa bizler büyük sıkıntı yaşarız. Şu an bile sıkıntı yaşıyoruz. Bizim isteğimiz Demiryolu altı bölgesine büyük bir hastane inşa edilmesi. Muradiye Devlet Hastanesi de taşınacaksa mutlaka bu bölgeye getirilmeli. Çünkü bizler hastaneye gitmekte çok zorluk çekiyoruz. Yaşlı insanlar hastaneye gidemiyor. Hastaneye giden araç sayısı az. Acil durumlarda trafikten dolayı hastamızı hastaneye yetiştiremiyoruz. İğne olamadığı için ölen insanlarımız var. Bu bölge Bursa'nın merkezi olduğu için, hastaneye de en uygun yer. Bu konuda Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'dan yardım bekliyoruz. Bu sıkıntımızı ilgili yerlere ulaştırmasını rica ediyoruz" dedi" dedi.

Muhtarların tek tek sıkıntı ve taleplerine kulak veren Başkan Dündar, "Osmangazi Türkiye'nin dördüncü büyük ilçesi. Nüfusu 40 bini aşan mahallelerimiz var. Belediye olarak her sıkıntıyı eksiği görmemiz imkansız. Bu noktada muhtarlarımız bizlerin en büyük çalışma ortağımız. Mahalledeki sorunları ve ihtiyaçları en iyi bilen kişiler muhtarlar. Bu sebeplerden dolayı düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılar ile muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Mahallelerimizin sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını masaya yatırıyoruz. Belediye olarak muhtarlarımıza elimizden gelen desteği sağılıyoruz. Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksin götürmeye gayret ediyoruz. Amacımız her mahallesi yanaşılabilir daha güzel Osmangazi oluşturmak" dedi.

Muhtarların hastane konusundaki taleplerini önemsediklerini ifade eden Başkan Dündar, "Muhtarlarımızın bu talebini ilgili mercilere ileteceğiz. Osmangazi Belediyesi olarak da Demiryolu altına bir hastane kazandırılması adına üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Sağlık gibi önemli bir konuda halkımızın mağdur olmasını istemeyiz" diye konuştu.