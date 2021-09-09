Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi okuma yazma kursiyerleri belgelerini aldı
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Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi okuma yazma kursiyerleri belgelerini aldı

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi okuma yazma kursiyerleri belgelerini aldı
Anadolu Ajansı / Fadime Sayar - Haberler | Güncel

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla okuma yazma öğrenen kursiyerlere okur-yazarlık belgesi verildi.

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla okuma yazma öğrenen kursiyerlere okur-yazarlık belgesi verildi.

Soğanlı Kültür Merkezinde düzenlenen belge törenine Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Dr. Sevcan Yaman, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse ve kursiyerler katıldı.

Belge töreni öncesinde konuşan Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, son bir yılda 115 okuma yazma kursu açıldığını ve bin 565 vatandaşın okuma yazma öğrenerek belge aldıklarını söyledi.

Köse "Halk Eğitimi Merkezi olarak ilçemizdeki 136 mahalle ve köy muhtarlıkları ile görüşerek bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de burada, kursumuza devam ederek okuma yazma öğrenen 12 vatandaşımız daha okur yazarlık belgelerini aldı. Mesleki alanlardaki kurslarımızda olduğu gibi çok daha temel ve hayati bir alan olan okur yazarlık konusunda da vatandaşlarımıza gerekli eğitimleri sağlamak, onları bir anlamda hayata dahil etmek bizim adımıza sevindirici." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden 87 yaşındaki Güner Gürses, parkta otururken Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi'nin kendisine ulaştığını ve bu sayede kursa gelmeye başladığını söyledi.

Güner "Bizim zamanımızda eğitmenler vardı. Onlardan birazcık öğrendik ama sonra okula gidemedik. Harfleri biliyordum ama okumayı bilmiyordum. Parkta otururken buradaki öğretmenimiz yanıma gelip okuma yazmayı bilip bilmediğimi sordu. Geldim, buraya yazıldım. Geçen sene başladım okuma yazmayı öğrenmeye. Daha iyi öğrenmek için devam edeceğim." dedi.

58 yaşındaki Tahsin Ay ise "Zamanında köy işlerinden dolayı iki gün gitsek bir hafta gidemezdik okula. Geçen sene başladım kursa. Haftada 3 gün geliyoruz, epey ilerledik. Çocuklarım da biraz yardımcı oluyor. İnsan kendisi istekli olduğu zaman ister istemez öğreniyor zaten." diye konuştu.

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi okuma yazma kursiyerleri belgelerini aldı
Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi okuma yazma kursiyerleri belgelerini aldı
Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi okuma yazma kursiyerleri belgelerini aldı
Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi okuma yazma kursiyerleri belgelerini aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fadime Sayar

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