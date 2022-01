OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi'de yılın ilk meclis toplantısı

Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi

Dündar: "2022 yılında insan odaklı yatırımlara devam edeceğiz"

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen yeni yılın ilk meclis toplantısında Başkan Mustafa Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine geçen sene Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yeni yılda tüm insanlık için sağlık ve huzur dileyen Başkan Dündar, "2022 yılı inşallah, pandemiden kurtulduğumuz bir yıl olur. Rabbim, yeni yılda hepimize sağlık, sıhhat ve afiyet versin. 2022 yılında insan odaklı, marka ve vizyon projelerin üretileceği bir Osmangazi için hep birlikte çalışacak, güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Şehrimizi, hak ettiği noktalara taşımak, değerlerine değer katmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ferruh Sevimgil ve Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı'nın da izlediği meclis toplantısında geçtiğimiz hafta Türkiye'nin dört bir yanından gelen muhtarları ağırladıklarını hatırlatan Başkan Dündar, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da iştirakiyle çok güzel bir program oldu. Muhtarlarımız, demokrasinin sadece temel taşı değil, kilit taşıdır. Bizim de hizmet sunarken en büyük yardımcılarımız. Bütün muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

2021 yılının her anlamda hizmet ve yatırımlarla dolu dolu geçtiğini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, yeni yılda da yatırımların aynı hızla devam edeceğini kaydetti. Osmangazi'de hayata geçirdikleri hiçbir projenin akşamdan sabaha alınmış kararlar ile gerçekleştirilmediğine vurgu yapan Başkan Dündar, "Her bir projemiz, toplumun her kesimiyle ve vatandaşlarımız ile istişare ederek, talep ve eleştirileri dinleyerek üzerinde uzun süre çalışılmış kalıcı projelerdir. 2022 yılında da BAREM, Osmangazi Meydanı, Bursa Macera Park gibi Bursa'ya değer katacak projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturacağız" diye konuştu.

2022 yılının ilk meclis toplantısında, denetim komisyonunda görev alacak olan meclis üyeleri de belirlendi. Açık oylamayla yapılan seçimlerde, AK Parti'den Bayram Kılıç ve İsmail Akdoğan, CHP'den ise Sefa Yılmaz, komisyon üyeliklerine seçildi.

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerinin konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle, 2022 yılının ilk meclis toplantısı sona erdi.