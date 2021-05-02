Osmangazi Belediyesi ramazanda günlük 2 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtıyor

Osmangazi Belediyesine ait Soğanlı Kültür Merkezindeki aşevinde ramazan ayında her gün 2 bin 500 kişilik sıcak yemek yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Osmangazi Belediyesine ait Soğanlı Kültür Merkezindeki aşevinde ramazan ayında her gün 2 bin 500 kişilik sıcak yemek yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesi, ramazan ayında sıcak yemek, somun ekmeği ve erzak yardım paketleriyle vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Yılın 12 ayı sıcak çorbanın piştiği Soğanlı Kültür Merkezi Aşevi'nde, ramazan ayında faaliyetler daha da yoğunlaşıyor. Usta ellerde hazırlanan farklı lezzetler, Elmasbahçeler Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ile Sakarya Kimsesizler Aşevi'nde vatandaşlarla buluşuyor.

Mutfakta çalışanlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı Kültür Merkezi'ndeki mutfakta hazırlanan günlük 2 bin 500 kap sıcak, şehrin 5 farklı noktasında vatandaşlara ulaştırdıklarını bildirdi.

Yemeklerin bir kısmının burada paketlendiğini, bir kısmının da kazanlarla dağıtım merkezlerine gönderildiğini belirten Dündar, şunları kaydetti:

"Dileyen vatandaşlarımız hazırlanan paketlerden, dileyen vatandaşlarımız da evlerinden getirdikleri kaplarıyla sıcak ve lezzetli yemeklerini alıyor. Yemeğin dışında hazırladığımız 16 bin erzak paketiyle Somuncu Baba Gönül Fırını'nda pişen günlük 6 bin ekmek de yine aynı şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor. Ramazan ayı boyunca sıcak yemek, erzak, somun ekmek ve diğer yardımlarımızla toplam 371 bini aşkın yardımı insanımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız, sosyal belediyeciliğin tüm gereklerini eksiz yerine getirmek. Bunun için ekiplerimizle sahada dolaşıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara tek tek ulaşıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızla dayanışma içinde olmak. Çok şükür bunu da başardığımızı düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan