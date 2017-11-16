Osmaneli Turizmi İçin İstişare Toplantısı Yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "Mutlu İnsan-Mutlu Esnaf-Mutlu Turist projesi kapsamında esnaflar ile istişare toplantısı düzenlendi.



Osmaneli Belediyesi Necla Hanım Konağında düzenlenen toplantıya Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Pof. Dr. İsa İpçioğlu, İşkur Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan, Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Yıldız, Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik ve esnaflar katıldı.



Toplantının başkanlığını yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa İpçioğlu, açılış konuşmasında, "Turizm, Osmaneli'nin gelişmesi ve büyümesi için önemli bir etkendir. Bu etkeni daha faal hale getirmek için bu ve bunun gibi toplantıları yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Beypazarı, Göynük ve Taraklı gezilerimizde gördüklerimizi, onların oralarda neler yaptıklarını ve bizlerin buralarda neler yapmamız gerektiğini hep birlikte değerlendirerek, Turizm konusunda birlik ve beraberlik içerisinde atacağımız adımların programlarını yapacağız. Turizm ile gelişmek, büyümek sabır isteyen bir iştir. Sağlam adımlar atarak, sağlam temeller üzerinde oluşturacağımız proje inanıyorum ki Osmaneli'ne çok şeyler katacaktır" dedi.



"Turizm konusunda büyük adımlar atmaya başladık"



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise yapılan toplantıda şu ifadelere yer verdi; "Bu konuda bizlere her zaman destek olan başta Osmaneli Esnaf ve sanatkarlarımıza, İŞKUR İl Müdürlüğümüze, KOSGEB'e, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemize ve İstanbul Ticaret üniversitemize teşekkür ediyorum. Turizm projemizin gelişmesi ve büyümesi için gece gündüz demeden çalışan, mesai harcayan Belediye personelimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bildiğiniz gibi Turizm konusundaki çalışmalarımızı başlattık. Tarihi çarşımızı yeniliyoruz. Gerekli finans kaynaklarımızı temin ederek, tarihi çarşıya yeniden hayat vereceğiz. Kilisenin ihalesi Bakanlık tarafından yapıldı. Bizlerin Beypazarı'ndan, Göynük'ten ve Taraklı'dan hiçbir eksiğimiz yok hatta fazlamız var. Bunları çok iyi değerlendirerek Osmaneli'nin geleceğini yeniden şekillendirmek istiyoruz. Tabi bunları da el birliği içerisinde başaracağız. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."



Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Yıldız yaptığı konuşmada, Osmaneli'n de turizmin gelişmesinin el birliği ile olacağını belirterek, "Ben esnaf arkadaşlarımızın gözlerinde bunu gördüm. Bizlerin Beypazarı, Göynük ve Taraklı esnaflarından fazlası vardır. Yalnız bu işin çok daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için eğitim şarttır. Allah'ın izni ile hep birlikte Osmaneli bu işi başaracak güçtedir" dedi.



Konuşmaların ardından Beypazarı, Göynük ve Taraklı gezilerine katılan esnafların söz alarak Osmaneli turizmi ile ilgili görüş ve düşüncelerini aktarmalarından sonra toplantı sona erdi. - BİLECİK