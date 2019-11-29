Osmaneli'ndeki çevre faaliyetleri ele alındı
Haberler » Yaşam » Osmaneli'ndeki çevre faaliyetleri ele alındı - Haber

Osmaneli'ndeki çevre faaliyetleri ele alındı

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak'ın Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaretinde çevre faaliyetleri ele alındı.

29.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:37
Osmaneli'ndeki çevre faaliyetleri ele alındı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 'ın İlçe Belediye Başkanı 'i ziyaretinde çevre faaliyetleri ele alındı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Şahin, "Osmaneli Belediyesinin Çevre Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü atık toplama merkezi, sıfır atık projesi, Odaksan A.Ş. ile yapmakta olduğumuz atıklardan yapı elemanları elde etme projemiz konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Osmaneli Belediyesi'nce yürütülen restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projelerini de inceleyen müdürümüze ziyaretleri ve işbirlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et