Osmaneli Güvenlik Güçlerini Kalkındırma ve Yaşatma Derneğinden kaymakam ve belediye başkanına...
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Osmaneli Güvenlik Güçlerini Kalkındırma ve Yaşatma Derneğinden kaymakam ve belediye başkanına...

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Güvenlik Güçlerini Kalkındırma ve Yaşatma Derneği yeni yönetimi Kaymakam Naif Yavuzu ve Belediye Başkanı Münür Şahini makamında ziyaret etti.

09.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:39
Osmaneli Güvenlik Güçlerini Kalkındırma ve Yaşatma Derneğinden kaymakam ve belediye başkanına...

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Güvenlik Güçlerini Kalkındırma ve Yaşatma Derneği yeni yönetimi Kaymakam Naif Yavuzu ve Belediye Başkanı Münür Şahini makamında ziyaret etti.


Geçtiğimiz hafta düzenlenen olağan kurulda Osmaneli Güvenlik Güçlerini Kalkındırma ve Yaşatma Derneği başkanlığına seçilen Zeki Ceyhan ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri, önce İlçe Kaymakam Naif Yavuz'u sonra Belediye Başkanı Münür Şahini makamında ziyaret etiler. Ziyaretleri dolayısıyla memnuniyetini belirten Kaymakam Yavuz, Dernek Başkanı Ceyhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmeler yaparak derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Yavuz, "Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin bütünlüğü, birlik ve beraberliğinin sağlanmasında ulvi görevler yerine getirdiği, bu görevleri yerine getirirken her türlü fedakarlığı üstlendikleri yegane kurumlarımızdandır. Bu vesileyle mukaddes vatanımızın korunmasında şehadete ulaşan tüm şehitlerimizi rahmetle, tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.


Kaymakam Yavuz, böyle derneklerin görevleri ve faaliyetleri itibariyle güvenlik kuvvetleri ile halk arasındaki bağların daha da güçleneceğini vurgulayarak, Başkan Ceyhan'a yeni yönetimin hayırlı olması temennileri ile çalışmalarında başarılar diledi.


Güvenlik Güçlerini Kalkındırma ve Yaşatma Dernek üyeleri daha sonra Belediye Başkanı Münür Şahini makamında ziyaret etti. Gündeme dair edilen sohbetin ardından Dernek Başkanı Zeki Ceyhan derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Başkan Şahine bilgiler verdi. Misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Şahine teşekkür eden Başkan Ceyhan, geçtiğimiz haftalarda bağımsız belediye başkanlığından AK Partiye geçmesinden dolayı tebrik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Başkan Şahin ise dernek üyelerine görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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