ELAZIĞ (İHA) - ' Örümcek Adam' sokak hayvanlarının kahramanı oldu, görenler şaşkınlığını gizleyemedi

ELAZIĞ Elazığ'da farkındalık oluşturmak isteyen üniversitesi öğrencisi Çağdaş Aktaş, örümcek adam kostümü giyerek sokak hayvanlarını besledi. Örümcek Adamı elinde mama ile sokak hayvanlarının peşinde görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Çağdaş Aktaş, sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak istedi. Elazığ'da zaman zaman çocuklar için farklı etkinlikler yapan Aktaş bu kez de örümcek adam kostümü giyerek tarihi Harput Mahallesine çıktı. Örümcek Adam Aktaş, elinde mamalar ile sokak sokak gezerek kedileri kendi elleriyle besledi. Karşılarında Örümcek Adam'ı gören mahalle sakinleri ise şaşkınlıklarını gizlemedi. Renkli görüntüler oluşturan örümcek adam ile vatandaşların arasında ki diyaloglar ise gülümsetti.

Farkındalık oluşturmak için örümcek adam kostümüyle besleme yaptığını aktaran Çağdaş Aktaş, " Soğuk kış günlerinde bugün Harput'a geldik, hayvanları besledik. Bugün de farkındalık olması için örümcek adam kostümüyle geldik. Normalde Spiderman kostümüyle çocukları eğlendiriyorduk. Elazığ depreminden sonra da çocukları eğlendirmiştik. Bugün de buraya geldik ve bizim için güzel oldu. Lütfen herkes evinin önüne mama koysun, en azından hayvanlar bu soğuk kış gününde aç kalmaz" dedi.

Tarihi Harput Mahallesinde yaptığı besleme sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını ve bu durumdan dolayı memnun kaldığını ifade eden Aktaş, "Görenler de cidden şaşırdı. Bizim için de güzel oldu. Böyle etkinlikleri zaten seviyorum. Herkes için iyi oldu. Kedilere rastladık ama köpekleri çok göremedik. O yüzden kedilere besledik. Görenler ise Spiderman'ın burada ne işi var dedi ama bizim için güzeldi. Bu tür etkinlikler devam edecek. Daha çok yerler gezeceğiz, daha çok yardımlarda bulunacağız" diye konuştu.