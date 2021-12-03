Örümcek Adam : Eve Dönüş (2017) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019) serisinin devamı niteliğindeki filmin Marvel Sinematik Evreni'nin 27. filmi olması planlanıyor. Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, Columbia Pictures ve Marvel Studios tarafından ortaklaşa üretilen ve Sony Pictures Releasing tarafından dağıtılan, Marvel Comics karakteri Örümcek Adam çizgi romanlarından uyarlanan yakında çıkacak ABD süper kahraman filmidir. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok ne zaman çıkacak? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok oyuncuları ve konusu! Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok fragmanı izle! Detaylar haberimizde...

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜK YOK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü evresinin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 Aralık 2021'de piyasaya sürülecek. Dördüncü Örümcek Adam filmi ise henüz geliştirilme aşamasındadır.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK OYUNCULARI

Tom Holland

Zendaya

Benedict Cumberbatch

Jon Favreau

Jacob Batalon

Marisa Tomei

J. B. Smoove

Benedict Wong

Alfred Molina

Jamie Foxx

Tom Holland - Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra örümcek benzeri yetenekler kazanan Peter Parker/ Örümcek Adam karakterini canlandırmaktadır.Holland, Cherry (2021) filmindeki gibi daha olgun roller üstlendikten sonra, sesini yükseltmenin ve "saf, çekici bir genç" zihniyetiyle birlikte Peter Parker'ı canlandırmaya geri dönmenin kendisini garip hissettirdiğini söyledi.

Zendaya - Parker'ın sınıf arkadaşı ve sevgilisi olan MJ karakterini canlandırmaktadır. Tam adı Michelle Jones'tur.

Benedict Cumberbatch - Kariyerini sona erdiren bir araba kazasının ardından Mistik Sanatlar Ustası olan beyin cerrahı Dr. Stephen Strange karakterini canlandırmaktadır. Strange, yol gösterici olarak Örümcek Adam: Eve Dönüş (2017) filminde Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Tony Stark ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019) filminde Samuel L. Jackson'ın canlandırdığı Nick Fury karakterinin yerini alacak.

Jon Favreau - Stark Endüstrileri'nin güvenlik şefi ve Parker ile ilgilenen, Tony Stark'ın eski şoförü ve koruması olan Happy Hogan karakterini canlandırmaktadır.

Jacob Batalon - Parker'ın en iyi arkadaşı olan Ned Leeds karakterini canlandırmaktadır. Batalon, filmdeki bu rolü için toplam 46 kg vermiştir.

Marisa Tomei - Parker'ın halası olan May Parker karakterini canlandırmaktadır.

J. B. Smoove - Parker'ın öğretmeni olan Julius Dell karakterini canlandırmaktadır.

Benedict Wong - Mistik Sanatlar Ustası ve Strange'in akıl hocası ve yakın dostu Wong karakterini canlandırmaktadır.

Alfred Molina - Bir kaza sonucu vücuduna kaynaşmış dört mekanik kola sahip olan bilim adamı Otto Octavius/ Doktor Octopus karakterini canlandırmaktadır. Molina, Sony'nin Örümcek Adam 2 (2004) filmindeki rolünü, karakterin hikâyesi ve ölümünün anlatılması için yeniden canlandırmıştır. Molina bu yaklaşıma şaşırmıştı çünkü Örümcek Adam 2 filminden beri yaşlanmıştı ve artık aynı fizikselliğe sahip değildi. Molina'nın Örümcek Adam 2'deki gibi görünmesini sağlamak için dijital yaşlandırma kullanıldı.

Jamie Foxx - Kaza sonrası üstün güçler kazanan bir elektrik ustası olan Max Dillon/ Electro karakterini canlandırmaktadır. Foxx, Sony'nin İnanılmaz Örümcek Adam 2 (2014) filmindeki rolünü yeniden canlandırmıştır. Ancak farklı olarak bu filmde mavi olarak tasvir edilmeyecek.

Ayrıca Tony Revolori ve Hannibal Buress da Parker'ın sınıf arkadaşı ve rakibi Eugene "Flash" Thompson ile Koç Wilson karakterlerini yeniden canlandırırken Angourie Rice, Parker'ın sınıf arkadaşı ve Leeds'in eski kız arkadaşı olan Betty Brant karakterini canlandırmaktadır. Ek olarak J. K. Simmons, Evden Uzakta ve Raimi'nin üçlemesinde canlandırdığı J. Jonah Jameson karakterini yeniden canlandırırken Holland'ın kardeşi Harry ise Cherry filminde canlandırdığı uyuşturucu satıcısı rolüyle Eve Dönüş Yok'ta cameo olarak yer alacak. Oyuncu kadrosunda yer alan Paula Newsome'un rolü henüz açıklanmadı. Filmde Green Goblin karakteri de yer alacak

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK KONUSU

Örümcek-Adam: Evden Uzakta'daki (2019) olayların ardından, Peter Parker'ın hayatı ve itibarı, kimliğinin Mysterio tarafından ifşa edilmesiyle alt üst olur. Yaşananları düzeltmek için gereken her şeyi denemek adına Stephen Strange'den yardım isteyen Parker için işler kısa sürede çok daha tehlikeli hâle gelir. Parker, Örümcek Adam olmanın kendisi için ne anlama geldiğini bulmak zorundadır.

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK FRAGMANI!

Onur Bayram Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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