Ortaöğretim başarı puanı (OBP) nasıl hesaplanır? YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

Üniversiteye giriş sınavı olan 2019 YKS, 15-16 Haziran'da yapıldı. 2 milyonun üzerinde aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile üniversiteye giriş için ilk adımlarını attılar. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS soru ve cevapları ile adaylar, sınavlardan kaç net çıkardıklarını hesapladılar. Şimdi ise YKS puan hesaplamaya geldi. Peki ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM YKS puan hesaplama ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YKS puan hesaplamada ilk olarak ham puan bulunur. Ham puan ise sınavdan çıkarılan nettir. Yani 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi sonrasında kalan sayı ham puandır. Herhangi bir testten alınan puanın hesaplanması için ham puanın en az 0,5 olması gerekmektedir.

İlk olarak her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap

sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Sonrasında Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart

sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar

hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı

bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına

dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

PUAN HESAPLAMADA BUNA DİKKAT!

SAY puanının hesaplanabilmesi için TYT puanının 150 veya üzerinde olmasının yanı sıra, Matematik ve Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji toplamı) testlerinden en az birinin ham puanı 0,5 veya üzerinde olmalıdır.

SÖZ puanının hesaplanabilmesi için TYT puanının 150 veya üzerinde olmasının yanı sıra, Edebiyat ve Sosyal Bilimler I (Edebiyat, Tarih 1, Coğrafya 1 toplamı) ve Sosyal Bilimler II (Tarih 2, Coğrafya 2, Felsefe toplamı) testlerinden en az birinin ham puanı 0,5 veya üzerinde olmalıdır.

EA puanının hesaplanabilmesi için TYT puanının 150 veya üzerinde olmasının yanı sıra, Edebiyat ve Sosyal Bilimler I ve Matematik testlerinden en az birinin ham puanı 0,5 veya üzerinde olmalıdır.

DİL puanının hesaplanabilmesi için TYT puanının 150 veya üzerinde olmasının yanı sıra Yabancı Dil testinin ham puanı 0,5 veya üzerinde olmalıdır.