29.11.2019 21:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:59

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Orta Asya, her zaman zengin kültürel, tarihi mirası ile Avrupa, Orta Doğu, Güney ve Doğu Asya'yı bağlayan ender bir köprü olmuştur." dedi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Mirziyoyev'in başkanlığında düzenlenen Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları 2. İstişare Toplantısı'na, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ile Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev katıldı.

Toplantıda Orta Asya ülkeleri arasındaki siyasi, ticaret, ekonomik, ulaştırma, lojistik, kültürel ve diğer alanlardaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel güvenlik ve Afganistan'daki durumla ilgili konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, burda yaptığı konuşmada, "Orta Asya her zaman zengin kültürel, tarihi mirası ile Avrupa, Orta Doğu, Güney ve Doğu Asya'yı bağlayan ender bir köprü olmuştur. Büyük doğal kaynakları ve insani potansiyeli olan Orta Asya'da, günümüzde dünyanın önde gelen ülkelerinin rekabet eden menfaatleri kesişiyor." ifadesini kullandı.

Orta Asya ülkelerinin bölgesel ve küresel meselelerde ortak tutum sergilemesinden memnuniyet duyduğunu belirten Mirziyoyev, bölge ülkeleri arasında iş birliğini geliştirmenin önemine işaret etti.

Nazarbayev de ülkeler arasında "21. Yüzyılda Orta Asya'nın Gelişmesi için İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması'nın" oluşturulmasına vurgu yaparak, "Mal, hizmet ve sermaye hareketinin önündeki engelleri kaldırarak, engelsiz Orta Asya'nın yaratılmasını sağlamak gerekiyor." diye konuştu.

Nazarbayev ayrıca, 15 Mart'ın Orta Asya Günü olarak kutlanması önerisinde bulundu.

Terörist gruplar güçleniyor

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da "Bölgede terörist ve aşırıcı grupların faaliyetlerinde belirgin bir artış var." diyerek, Orta Asya ülkelerinin güvenlik konusunda sık sık bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov da bölgede DEAŞ ideolojisi ve diğer radikal grupların varlığına işaret ederek, "Terör örgütlerinin aktif propagandası bölge için endişe verici." dedi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov da Orta Asya ülkelerini, Afganistan'ı bölgesel projelere aktif olarak dahil etmeye ve bölgeyi önemli bir ulaşım merkezine dönüştürmeye çağırdı.

Bölgedeki su ve çevre sorunlarına dikkati çeken Berdimuhamedov, "Aral Gölü'nü kurtarmak sadece bir iş değil, bu bizim tarih önündeki görevimizdir." diye konuştu.

Toplantıda Berdimuhamedov'un önerisi üzerine, Nazarbayev, Orta Asya ülkeleri Cumhurbaşkanları İstişare Toplantısı'nın Fahri Başkanı seçildi.

Bir sonraki toplantının gelecek sene Kırgızistan'da yapılmasını kararlaştıran liderler, toplantının ardından Ortak Bildiri imzaladı.

Toplantının ardından düzenlenen brifingde konuşan Mirziyoyev, toplantının çok verimli geçtiğini, liderler de tüm konularda ortak görüşte olduklarını belirtti.

Kaynak: AA