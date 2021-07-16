Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Orta Asya-Rusya Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Toplantıya Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Kırgızistan Dışişleri Bakan 1.Yardımcısı Nurlan Niyazaliyev ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.

Görüşmede taraflar ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra Afganistan'daki mevcut durumu detaylı olarak ele aldı. Taraflar ayrıca uluslararası ve bölgesel siyasetin güncel konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin sonunda Rusya ve Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları Afganistan'daki duruma ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Ortak bildiri

Ortak bildiride, Afganistan'daki yabancı birliklerin bu ülkeden çekilmesiyle bağlantılı olarak mevcut durum ve hükümet güçleri ile Taliban arasında özellikle Orta Asya'ya sınırı olan bazı kuzey eyaletlerinde, bunun sonucunda artan saldırıların ciddi endişe kaynağı olduğu kaydedilerek, yeni jeopolitik koşullarda Afganistan'da askeri-politik durumu istikrara kavuşturmak ve barışı tesis etmek için fırsatlar aramaya devam etmenin önemi vurgulandı.

Bildiride, "Barış sürecinin ilerlemesi amacıyla elverişli koşulların sağlanması için Afganistan'daki çatışmaya dahil olan tüm tarafları güç kullanmaktan ve istikrarı bozucu eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz.

Afganistan'da kapsamlı ve sürdürülebilir barışın ancak Afgan halkının önderliğinde, Afganistan'ın yeniden inşasının devletlerin ve uluslararası kuruluşların daha aktif yardımı ile Afganlar arasında siyasi çözüme yönelik doğrudan kapsayıcı müzakereler yoluyla sağlanabileceğine inanıyoruz.

Savaşı sona erdirmek ve Afganistan'ın barışçıl, bağımsız ve egemen bir devlet olarak kurulması amacıyla resmi Kabil ve Taliban Hareketi arasında yapıcı müzakerelerin yürütülmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afganistan'da sivillerin kurban olduğu terör saldırılarının şiddetle kınandığı bildiride, DEAŞ, El Kaide ve diğer uluslararası terör örgütlerinin devam eden varlığı ve faaliyetlerinin Afganistan'daki istikrarsızlığın en önemli kaynağı olduğu kaydedildi.

Tarafların terör gruplarının ana gelir kaynaklarından biri olan Afganistan'daki uyuşturucu ekilen arazilerin artması, yüksek düzeyde uyuşturucu üretimi ve yasa dışı silah kaçakçılığı konularında endişe duydukları belirtilen bildiride, Afgan yetkililerin bu tehditle mücadele çabalarını arttırmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov