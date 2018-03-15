Orta Asya Cumhurbaşkanları İstişare Toplantısı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları İstişare Toplantısı, beş bölge ülkesinin liderlerini uzun bir aradan sonra bir araya getirecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ev sahipliği bugün düzenlenecek toplantıya Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Türkmenistan Meclis Başkanı Akça Nurberdiyeva katılacak.

Toplantı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve daha sonra da Semerkant'ta düzenlenen bir konferansta Orta Asya ülkeleri cumhurbaşkanlarının katılımıyla istişare toplantısının yapılmasına ilişkin inisiyatifine bölge ülkelerinin destek vermesi üzerine düzenleniyor.

Siyaset uzmanı Alişir Abdullayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in göreve gelmesinin ardından bölge ülkelerine yönelik başlattığı dostluk ve iyi komşuluk ilişkileriyle bölgede daha önce hiç görülmemiş bir güven ortamı oluşturduğuna dikkati çekti.

Bağımsızlık ilanlarının ardından sadece birkaç kez toplanabilen Orta Asya ülkeleri cumhurbaşkanlarının Mirziyoyev'in söz konusu inisiyatifini desteklediğini anımsatan Abdullayev, Mirziyoyev'in göreve gelmesinin ardından Kazakistan'a 4, Türkmenistan'a 3, Kırgızistan ve Tacikistan'a da birer ziyaret gerçekleştirerek, son bir yılda tüm bölge ülkelerini ziyaret eden tek cumhurbaşkanı olduğunu kaydetti.

Abdullayev, Mirziyoyev'in tüm bölge ülkeleriyle sorunları çözüme kavuşturmasının da söz konusu inisiyatifin bölgedeki diğer cumhurbaşkanları tarafından desteklenmesinde etkili olduğunu belirtti.

İstişare toplantısının Orta Asya ülkelerinin birleşmesi ve ortak geleceği açısından bir dönüm noktası olacağını ifade eden Abdullayev, toplantıda Orta Asya ülkeleri liderleri arasında düzenli bir biçimde toplanma konusunda karar alınabileceğini dile getirdi. Abdullayev, toplantının Nevruz Bayramı öncesi yapılmasının önemine dikkati çekerek, toplantıda bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarın temin edilmesine yönelik Ortak Bildiri'nin imzalanabileceğini bildirdi.

Abdullayev, toplantının bölge ülkelerinin ileride Rusya, Çin ve ABD gibi büyük aktörler karşısında izleyecekleri ortak politika açısından da önemli olacağını vurgulayarak, "Eskiden kendi aralarındaki çeşitli bölgesel sorunlar ve meselelerden dolayı daha dağınık ve farklı politikalar izleyen Orta Asya ülkeleri, bundan sonra kendilerini ilgilendiren bölgesel konular da dahil tüm meselelerde ortak hareket edebilirler. Çünkü aralarındaki meseleler hemen hemen çözülmüş durumda." ifadelerini kullandı.