Orta Anadolu'da Şampiyon Adana Güneşi Veteranlar

Adanalılar finalde Hatay Zülüflühan Veteranları 3-1 yenerek süper kupaya ulaştılar.

Üç takımın çeşitli nedenlerle katılamadığı turnuva Aksaray Dağılgan Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Liglerinde derecelere giren Edirne, İstanbul Küçükçekmece, İzmir Albayraklar ve İzmirspor, Hatay Zülüflühan, Mersin Karacailyas ve Adana Güneşi takımları arasındaki mücadele 40 yaş üzeri oyunculardan kurulu takımların tribünlere seyirci çeken, alkışlanan zevkli müsabakalara sahne oldu.

Aralarında Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, bazı belediye meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı İl Protokol takımı ile Türkiyenin değişik illerinden gelen Master federasyon ve kulüplerinin yöneticilerinden oluşan Başkanlar takımının açılış maçıyla başlayan eleme grupları üç günlük bir programla tamamlandı. Türkiye Kupası kategorisinde birinci olan Adana Güneşi Veteranlar ile Federasyon Kupası kategorisinde birinci olan Hatay Zülüflühan Veteranlar, Dağılgan Stadında süper kupa finali oynadılar. Hatay ilk yarıda 1-0 öne geçmesine ve rakibine baskı kurmasına rağmen, ikinci yarıda güçlü rakibine daha fazla direnemedi. İkisi penaltıdan olmak üzere rakip fileleri üç kez havalandırmayı başaran Adana Güneşi takımı kupayı kazanarak müzesine götürdü. Sahada rakip, saha dışında dost prensibiyle final oynayan takımlar kupayı birlikte aldılar, birlikte havaya kaldırdılar.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinden bazıları aileleri ile birlikte gelen 250 dolayında sporcu ve konuk tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında, ilin başta Ihlara Vadisi, Güzelyurt, Selime gibi tarihi mekanlarını temin edilen araçlar ve rehberler eşliğinde gezdi.

Aksaray Masterler Kulübü başkanı İlhan Mercan, Orta Anadolu Masterler Federasyonu Başkanı Cengiz Şanay, Başkan Yardımcısı Rıdvan Şirvani ile organizasyonda görev alan Ege Masterler Federasyonu (EMF)Başkanı Recep Çolak, Onursal Başkan Ahmet Gök, Yönetim Kurulu üyeleri Manisa'dan Ali Osman Tunç, İzmir Dikili'den Abdullah Özüdoğru,EMF Karması Teknik Sorumlusu Nihat Umut ve diğer emeği geçenler katılımcı takım oyuncuları ve seyirciler tarafından ayakta alkışlanarak kentlerine uğurlandılar.

Bölgesel Masterler Liglerinde şampiyon olan takımlar arasında 2018 yılında 5.kez düzenlenecek Türkiye Masterler Futbol Şampiyonası'na Hatay ev sahipliği yapacak.