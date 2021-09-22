Ormanya'da biyoçeşitlilik kayıt altına alındı

FATİH (Habermetre) - Bioblitz olarak bilinen ve Türkiye'de TÜR SAY olarak adlandırılan etkinlikte, bulunulan bölgenin flora ve faunası oluşturan tüm canlılar (ağaçlar, çiçekler, mantarlar, böcekler, kuşlar, memeliler vb. ) cep telefonlarına yüklenenen "inaturalist" adlı uygulama ile çekilen fotoğraflar ile gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmenler ve doğa rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte gelen grup dörde bölünerek ilgi alanlarına göre gözlem yapabilecekleri dürbünler, böcek gözlem kutuları veya büyüteçler verildi.

BÖCEK DOKTORU

100'ü aşkın doğasever ile gerçekleşen etkinlikte Böcek Doktoru olarak bilinen İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Kuş Gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu, www. kocaelibitkileri. com editörü Hüseyin Cahit Doğan ve Biyolog Sibel Süer rehberliğinde başlayan etkinliğe Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri de katıldı.

KUŞLAR VE EKLEMBACAKLILAR

Ormanya'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleşen etkinlikte Baştankara, şahin, kızıl gerdan, karatavuk, çıvgın, büyük baştankara, kayın baştankarası, alaca ağaçkakan, yeşil ağaçkakan gibi önemli kuş türleri kayda geçirilirken çekirge, misket böceği, Atalanta Kelebeği, mavi kelebek ve çeşitli eklembacaklılar da Ormanya türlerine eklendi.

ORMANYA'NIN ZENGİN FLORASI

Ormanya'nın florasını keşfetmeye çıkan ziyaretçiler, sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte Prospero autumnala (Güz Sümbülü) Cichorium intybus (Beyaz Hindiba) Eriperan conadensis (Çakal Otu) Pulicaria dysentirica (Pire Otu) ve Cirsium arvense (Köy Göçerten) gibi çeşitli bitkiler de keşfedilerek Ormanya türlerine eklendi. Ormanya'nın renkli florasına şahit olan ziyaretçiler için de oldukça bilgilendirici bir etkinlik gerçekleştirildi.

FOTOKAPAN İNCELEMESİ YAPILDI

Ormanya'nın biyoçeşitliliğinin takip edilmesi için alan içerisinde sıkça kullanılan fotokapanların da incelendiği etkinlikte tilki, çakal, yaban domuzu, sansar, porsuk, kızıl geyik, karaca ve cüce yarasa gibi birçok memeli türü kayda geçirildi.

TÜR SAY etkinliği boyunca gözlemlenen ve kayıt altına alınan türler www. ormanya. com adresi ve sosyal medya hesaplarından, etkinlik raporu halinde yayınlanacak.

TÜRSAY NEDİR?

Vatandaş bilimi etkinliği olarak bilinen TÜR SAY; bir alanda belirli süre boyunca gözlemlenebilen tüm canlıların kayıt altına alındığı bir biyolojik çeşitlilik tespit çalışmasıdır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri